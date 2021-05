La derecha aragonesa arremete contra los indultos del ‘procés’ y la izquierda evita posicionarse

Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de indultar a los doce líderes independentistas catalanes del ‘procés’ en contra del criterio del Tribunal Supremo que los condenó y de la propia Fiscalía ha generado una brecha entre los partidos aragoneses. Mientras los partidos de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, se han posicionado este miércoles con rotundidad en contra de que los presos no cumplan el resto de su condena, la izquierda ha actuado igualmente en bloque para no posicionarse al respecto. Esto dejó solo al PAR como único socio del cuatripartito a la hora de reclamar al Gobierno central que respete la negativa de jueces y fiscales a este privilegio al no haber arrepentimiento.

Todos tendrán que fijar postura en el pleno de las Cortes de Aragón, ya que Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley para instar al Ejecutivo central a no conceder indultos a los dirigentes del ‘procés’ al "no haber dado muestras de arrepentimiento y manifestado su intención de volver a llevar a cabo actuaciones contrarias a la legalidad por las que fueron condenados en 2019".

La iniciativa la ha presentado su líder en Aragón, Daniel Pérez Calvo, quien ha insistido en cargar como hizo el lunes en Zaragoza la líder de la formación liberal, Inés Arrimadas, contra lo que entienden como una "humillación". Esto ha llevado a presentar la misma iniciativa en todos los parlamentos. "Sánchez quiere indultar a los golpistas calificando de venganza y revancha lo que no es más que una sentencia. No sabemos si sigue el guion que le marcan, pero usa los mismos argumentos que los independentistas. Es intolerable", ha dicho Pérez Calvo.

Tanto el PP como Vox han adelantado que secundarán la iniciativa. La portavoz adjunta de los populares, Mar Vaquero, ha acusado a Sánchez de "no tener límites para amarrar al poder" y ha aducido que no cabe hablar de venganza cuando, a su juicio, lo que pretende es "retorcer la ley, la Justicia y el Estado de derecho". Incluso le ha recriminado que ponga la Constitución "al servicio de los que quieren romper España".

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha considerado que el indulto supondría un fraude de ley tras la resolución del Supremo. Por ello, ha anunciado que recurrirán ante los tribunales y harán "toda la presión posible en la calle con marchas y manifestaciones".

Por su parte, su homólogo del PAR, Jesús Guerrero, no ha tenido tuvo reparos en señalar que les "gustaría" que el Gobierno tuviera en cuenta los informes del Supremo y de la Fiscalía en contra de los indultos y en advertir de que si no hay arrepentimiento en los líderes del ‘procés’, "la ciudadanía no entendería que se les diera".

Los que no han querido fijar postura han sido los partidos de la izquierda. El número dos del PSOE-Aragón, Darío Villagrasa, se ha limitado a trasladar el "máximo respeto a los informes y sentencias de los órganos judiciales". Y ha aludido a que el indulto es una prerrogativa del Gobierno central y que se pronunciarán "cuando llegue el momento".

Mientras el grupo de Podemos en el Congreso no ha tenido problema en defender los indultos, su portavoz en la Aljafería, Nacho Escartín, se ha limitado a señalar que la judicialización de la política no funciona y que un conflicto político "necesita de soluciones políticas que pasen por el diálogo". Y para ello, ha dicho, es fundamental que se sienten las dos partes.

El líder de CHA, Joaquín Palacín, ha manifestado que el problema no se resolverá con posicionarse sobre los indultos, sino con voluntad de acuerdo. En la misma línea, su homólogo de IU, Álvaro Sanz, ha aludido a las "nefastas consecuencias de judicializar un conflicto político que debe resolverse por la vía política y no encarcelando a políticos en base a una legislación penal desfasada".