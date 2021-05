Unos 30 universitarios de primero podrán beneficiarse de becas salario de 950 euros en Aragón

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, ha acotado este jueves cómo se reorganizarán las becas para el próximo curso y la puesta en marcha de un programa piloto de becas salario, dirigido a una treintena de alumnos con bajos ingresos, que hayan sido beneficiarios de una beca de estudio general por el Ministerio de Educación en 2º de Bachillerato y, además, cuenten con una nota de acceso a la universidad por encima del 9. La idea es que reciban 950 euros durante los diez meses del curso escolar y que los jóvenes puedan revalidarlos "durante los cuatro años del grado"; aunque toda esta información se detallará en la convocatoria.

Esta será la propuesta que "echará a andar" en septiembre, aunque, según ha adelantado Díaz, no se descarta introducir cambios de cara a futuros cursos, en referencia a la sugerencia del diputado de IU, Álvaro Sanz, de que también se puedan beneficiar alumnos de cursos intermedios. La consejera ha detallado que las familias tienen en primero una "brecha casi psicológica" que hace que sea entonces cuando determinen si sus hijos podrán ir o no la universidad y parece que esto no es tan habitual en los cursos sucesivos. Ha recalcado que la prioridad será de la renta respecto a la nota, al tiempo que ha reconocido que, tras analizar los datos de 2º de Bachillerato, se ha corroborado que hay muchos chavales con rentas bajas y calificaciones muy altas.

Díaz ha detallado, en respuesta a la diputada popular, Pilar Cortés, que aunque la intención era que este tipo de ayudas se implantara en el curso 2020-2021, no se hizo debido a que, en medio de la pandemia, no consideró que "fuera el año para las becas de excelencia". "Era el año de sujetar un sistema universitario que se tambaleaba", ha recalcado. También ha explicado que, aunque en la aprobación de los presupuestos se pretendía costear estas ayudas a través de los fondos europeos React-UE, finalmente y "tras los cambios de requisitos por parte de la Comisión Europea", se hará con fondos propios. Los React-UE irán destinados al plan 'Conectaragón', que también está dentro de su departamento.

Otras becas

La consejera ha detallado en su intervención en la Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, a la que ha acudido a petición propia, cómo se remodelarán el resto de becas existentes. Tal y como adelantó Heraldo de Aragón, las ayudas de movilidad, que son las más demandas, incluirán un nuevo tramo para aquellos alumnos que tengan una distancia de 20 a 40 kilómetros entre su residencia y el campus en el que estudian. En este caso recibirán 550 euros anuales. Hasta ahora existían tres: 750 euros para los que viven a entre 40 y 100 kilómetros; 950 (entre 101 y 200) y 1.150 (más de 200).

Asimismo, Díaz explicó que se tendrá en cuenta el índice sintético de desarrollo territorial. Cuando sea negativo, es decir, se trate de una zona despoblada, "se pasará al siguiente tramo", al añadirse una ayuda complementaria de 200 euros. En este sentido, la portavoz de CHA, Isabel Lasobras, ha recalcado que no es lo mismo vivir en Ejea de los Caballeros que en Urríes, también de la comarca de Cinco Villas.

Se clarifica el término de residencia familiar y se incluye "un precio máximo por crédito financiado", con el objetivo de que si "las universidades quieren tener alumnos becados, deban bajar sus tasas". Este importe -calculado mediante la aplicación al precio medio de grados o másteres de un factor multiplicador determinado a partir de la renta per cápita y el Ingreso Mínimo Vital- no podrá superar los 80,4 euros en los grados y los 105,20 en los postgrados.

En este sentido, el diputado del PAR, Jesús Guerrero, ha preguntado a Díaz sobre la opción de que estas becas llegaran también a alumnos de que, por no disponer del grado que desean en Aragón, se van a cursar sus estudios superiores a otras comunidades. La consejera ha detallado que es una cuestión que merece "una revisión más sosegada" y que quiere afrontarlo "estos años". Entre otras cuestiones, será complicado determinar los criterios objeto de subvención: "Si son solo las titulaciones que no están en Aragón, las que no están en la pública, aquellas en las que la nota de corte es muy elevada...". Díaz también ha explicado que debido a la normativa actual, todas estas becas solo pueden aplicarse a alumnos de las universidades aragonesas y, por lo tanto, no tienen efectos en la UNED, que es estatal.

Respecto al programa Erasmus, se amplía la duración de 7 a 9 meses y la cuantía oscilará entre 250 y 350 euros, dependiendo del país al que se vaya a estudiar. Asimismo, se elevará además el umbral protegido por renta del 75% actual al 80% del crédito disponible, primándose el criterio de renta frente a la nota; y se añadirá una nueva deducción para familias monoparentales.

También habrá cambios en las ayudas para másteres estratégicos. Se ampliarán los estudios subvencionables a aquellos títulos de máster habilitantes que se consideren estratégicos, cuestión que se detallará en la convocatoria que se publicará próximamente y que irá alineada con los objetivos de la Estrategia de Especialización Inteligente de Aragón y la vertebración del territorio.

Todos los partidos han destacado la petición de sugerencias por parte de la consejera, pero Cortés (PP) ha criticado que posteriormente "no se hiciera un seguimiento"; mientras que la diputada de Cs, Beatriz Acín, ha mostrado su preocupación por las tasas de abandono. El cuatripartito ha defendido el modelo, que ahonda en la vertebración y que tiene por objetivo reducir la brecha para acceder a la enseñanza superior.