Jaca confía en salir del cierre perimetral antes del 9 de junio

La situación epidemiológica del municipio de Jaca sigue mejorando. Las cifras de nuevos contagios esta última semana se han reducido hasta llegar a los cero casos dos días seguidos, lunes y martes. La incidencia acumulada a una semana también ha bajado hasta 182 casos por 100.000 habitantes, y Jaca ya no es el municipio con la cifra más alta, por encima de ella está Ejea de los Caballeros, con 253. Esta evolución lleva al optimismo y si los datos siguen siendo así de buenos y no se registran contagios, el desconfinamiento perimetral podría estar cerca y producirse antes del 9 de junio, fecha fijada por Sanidad.

La situación en los hospitales de la provincia de Huesca también ha mejorado, y este martes, en San Jorge había 9 ingresados, 6 en planta y 3 en la uci, los mismos que en el de Barbastro. Sin embargo, el 6 de mayo, en San Jorge había 13 en planta y 7 en la uci, y en Barbastro, 25 en planta y 4 en intensivos.

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, asegura que "la situación mejora". "Si seguimos con estos datos podemos encontrarnos con el desconfinamiento, no se puede asegurar, porque es el Gobierno de Aragón el que valora y toma la decisión, pero si seguimos así sería lo lógico".

La condición para pasar de un nivel de alerta 3 agravado, en el que se encuentra el municipio de Jaca, a un nivel de alerta 3, en el que está el resto de la comunidad excepto Teruel (en nivel 2), añade el primer edil, "es que no haya contagios, y si seguimos en esta línea es probable que el jueves o el viernes haya algún anuncio". No obstante, insiste en que "hay que ver los datos de los próximos días", que confía en que sean igual de buenos, porque "si no hay casos, no hay contagios para hacer PCR".

Los empresarios también confían en que el esperado desconfinamiento perimetral llegue antes del 9 de junio. "Si no lo levantan nos sentiríamos muy decepcionados, ya que los datos que salen en los últimos días son buenos y todo indica que no tienen por qué seguir cerrando el municipio", asegura Marian Bandrés, presidenta de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, Acomseja. Desde que se confinó la situación ha sido "nefasta". "No hay nadie por la calle, ni los propios comerciantes. Muchos han optado por cogerse vacaciones", subraya.

"La gente estaba muy animada a venir y se frenó todo en seco, y además de un desastre de ventas, ha sido un golpe de moral tremendo", reconoce. Tras un invierno "muy malo", cuando se levantó el estado de alarma y podrían empezar a llegar turistas a Jaca, se decretó el confinamiento perimetral. "Esperamos que el verano sea bueno", pero la vista está puesta en el final de esta semana, añade la presidenta de Acomseja.