Los universitarios vacunados con Astrazeneca recibirán Pfizer en el campus San Francisco el próximo lunes y martes

Aragón vacunará con Pfizer el próximo lunes y martes a los estudiantes universitarios que recibieron una primera dosis de Astrazeneca hace ya 14 semanas. El proceso, al que están llamados alrededor de 3.300 alumnos de la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge, se centralizará en el polideportivo del campus de la plaza de San Francisco y en los centros de salud de Los Olivos, en Huesca, y Teruel Ensanche.

Se desarrollará en dos únicos días, terminando el mismo martes, a diferencia de los tres que se necesitaron hace tres meses. Según confirmaron ayer fuentes del campus público, esta vacuna –elegida como opción preferente para los menores de 60 años por el Ministerio de Sanidad tras los resultados del estudio Combivacs–, se administrará previsiblemente en horario de mañana y tarde, con picos de más de cien pinchazos cada hora, como ya ocurriera con las primeras dosis.

Los alumnos de las carreras de Ciencias de la Salud ya han sido avisados por los responsables de sus titulaciones de que en breve serán citados "con día y hora" para completar su inmunización contra la covid-19. Aquellos que rechacen esta opción podrán elegir Astrazeneca, aunque no se vacunarán en el polideportivo, sino que tendrán que autocitarse a través del sistema que habilite el Departamento de Sanidad, que aún se está ultimando.

La intención es que estas dosis, como ya ocurriera con la inoculación de la población comprendida entre los 60 y los 69 años, se articulen a través de los centros de salud ‘de referencia’. Es decir, Las Fuentes Norte, Bombarda, Almozara, Alcañiz, Teruel, Huesca, Barbastro y Calatayud.

El pabellón volverá a ‘transformarse’ para habilitar una zona de vacunación y otra para esperar los 15 minutos de rigor. En él se inocularán tanto los alumnos de la Universidad de Zaragoza como los de la San Jorge. Entre los citados habrá estudiantes de los grados de Enfermería, Medicina, Fisioterapia, Odontología, Psicología, Terapia Ocupacional y Trabajo Social, así como del máster universitario en Psicología General Sanitaria. Tras ellos, y aún sin fecha definida, irán profesores, bomberos, funcionarios de prisiones o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otros. La mayoría de estos colectivos han expresado sus dudas respecto a qué decisión tomar.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, explicó ayer que en todas las comunidades se ofrecerá "por defecto" Pfizer, y a aquellos que no la deseen se les pondrá una de Astrazeneca "con un consentimiento informado".

27.800 dosis 'en cartera'

La Consejería de Sanidad dispone actualmente de unas 27.800 dosis de Astrazeneca, una cifra inferior a la de los 43.400 aragoneses que tienen pendiente el segundo pinchazo. Se espera, no obstante, que al menos parte opten por Pfizer y no haya problemas de viales. Sobre esta cuestión también se pronunció ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien confió en que si hay muchas personas que rechazan la fórmula anglosueca haya suficientes para ellos y para los mayores de 60 que tienen previsto recibir la pauta completa. En caso de que los viales no llegaran para todos o no lo hicieran en los tiempos marcados, no descartó la posibilidad de valorar que los mayores de 60 "se vacunen –en segunda dosis– con Pfizer". En este sentido, Simón recalcó que se permite poner la fórmula anglosueca ante la disyuntiva que presentaría que, por rechazar la dosis de Pfizer, finalmente no completaran la inmunización: "Se trata de una situación excepcional".

El problema es que, salvo cambios de última hora, hasta el propio lunes y martes no se sabrá cuántos alumnos acudirán al llamamiento en Aragón, una cuestión muy a tener en cuenta a la hora de calcular las vacunas que se necesitarán. Según Repollés, las dosis sobrantes "se distribuirán entre otros grupos a lo largo de la semana". Sin embargo, los requisitos de conservación de esta fórmula –que apenas aguanta cinco días una vez descongelada– harán que se tenga que actuar en cuestión de horas, ya sea trasladando los viales a otros centros de la capital o incluso abriendo nuevos tramos de edad para no desperdiciar ninguna dosis.

El hecho de poder combinar vacunas hará que la afección sea menor a la inicialmente prevista. "Nos podría retrasar como una semana o incluso un poquito menos", afirmó la consejera. En todo caso, si se cumplen las previsiones de llegadas, el Departamento confía en poder corregir esta situación en las próximas semanas.

Un mar de dudas

Buena parte del personal esencial menor de 60 años y también los estudiantes en prácticas han expresado en las últimas jornadas sus dudas. Los sindicatos docentes confirmaron el incremento de consultas desde que la semana pasada se anunció la decisión final y la apuesta mayoritaria de los afectados es recibir Astrazeneca, tal y como indicó la Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en contra de la opinión del Ministerio de Sanidad. De hecho, la falta de un criterio común es una de las quejas que más repiten y que, por ende, más dudas provoca.

"No entendemos que hayan tardado tanto en decidirse cuando la EMA se pronunció hace un mes", lamentó Ana García, representante de la Facultad de Medicina en el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Señaló, además, que hay muchas dudas sobre la decisión a tomar porque no se ha informado correctamente de todos los argumentos y estudios que avalan una y otra postura: "Y nos hacen firmar un consentimiento expreso para quedarse exentos de lo que pase; mientras que no tenemos toda la información necesaria". Ella optará por Astrazeneca, tanto por las evidencias de la EMA y la OMS como por que el martes tiene un examen y teme que la inyección le pueda provocar efectos secundarios.