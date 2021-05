El plan aragonés de rescate a la hostelería y el turismo recibe 700 solicitudes en cuatro horas

De las 8.00 a las 12.00, el plan de rescate a la hostelería y el turismo, al que el Gobierno de Aragón, las diputaciones y los ayuntamientos aportarán 50 millones de euros, ha recibido 700 solicitudes. Precisamente este martes se ha abierto el plazo para acogerse a las subvenciones, que oscilarán entre los 3.000 y los 200.000 euros, en función de la caída de la facturación registrada por la covid.

Los ayuntamientos deben rubricar aún su adhesión al convenio. Los de Zaragoza y Huesca ya han confirmado que lo harán y este martes se reúne el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, con representantes del Ayuntamiento de Teruel para intentar recabar su apoyo.

El concejal de Empresas del Ayuntamiento de Teruel, Ramón Fuertes, aboga por esperar a conocer la letra pequeña antes de confirmar su apoyo al plan. En su caso, ha recordado que han repartido tres millones en ayudas y han suspendido tasas. Incorporarán, en breve, otros 500.000 euros de los remanentes para apoyar a los sectores castigados por la covid.

Pérez Anadón se ha mostrado confiado en que Teruel se sumará. "Me atrevo a ser optimista", ha reconocido. Las ayudas, no obstante, tardarán en llegar, pues el plazo de solicitud finaliza a finales de junio. Aunque se intentarán agilizar los plazos al máximo, los beneficiarios no recibirán las ayudas hasta el mes de septiembre.

Plan de ayudas estatal

El consejero de Economía ha confirmado que la industria del calzado, el vino y la nieve podrán acogerse al plan de ayudas estatal, que incluye 141 millones de euros que tienen como objetivo apoyar a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores autónomos. Asimismo, el Gobierno de Aragón analiza la posibilidad de incluir otras dos docenas de actividades económicas que habían quedado en un principio al margen de la convocatoria de ayudas .