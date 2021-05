Aragón busca jóvenes diseñadores

La Federación de Industrias Textiles, Confección y Moda de Aragón (FITCA) reactiva la industria de la moda en Aragón con la colaboración en su financiación del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón y con el patrocinio de La Torre Outlet, aunando esfuerzos en el apoyo al sector textil y del retail aragonés, para la celebración de dos de las citas más relevantes en nuestra comunidad, la Aragón Fashion Week (AFW) y el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Aragón. Además, el complejo outlet de moda albergará diversas actividades en sus instalaciones a lo largo del año que ayudarán a visibilizar el talento y la creatividad local.

El centro de moda La Torre Outlet Zaragoza, ubicado en la antigua fábrica de Pikolin se convertirá así en el escenario de numerosos eventos de moda en colaboración con FITCA, entre los que destacan no solo la Aragón Fashion Week o el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Aragón, sino también varios ciclos de conferencias acerca del sector del retail y las nuevas tecnologías que se celebrarán de forma habitual.

De esta forma, FITCA, el complejo outlet y otras entidades como el Centro Superior de Diseño de Zaragoza Hacer Creativo, la Escuela Superior de Diseño de Aragón o el centro innovación para el retail T-ZIR reflexionarán conjuntamente acerca de los nuevos canales de compra y venta y trabajarán codo con codo para situar a Aragón en el mapa de la industria de la moda.

Certamen Jóvenes Diseñadores de Aragón

A lo largo de los años FITCA ha conseguido poner en valor la MODA y el DISEÑO con mayúsculas de nuestros jóvenes aragoneses, descubriendo figuras como el ganador de la primera edición, entonces un jovencísimo Antonio Burillo (19 años), quien junto con Juan-Carlos Fernandez constituyeron la firma THE 2ND SKIN CO., actualmente una de las líderes en la moda femenina de lujo, especializada en vestidos de fiesta, boda, cocktail, etc. Cabe destacar a la Reina de España en alguno de los actos protocolarios, el vestido de boda de Alejandra Rojas, otros miembros de la sociedad española y artistas nacionales e internacionales como Jennifer Lopez, Bella Thorne y Crystal Reed, etc.

También la figura de Nacho Lapeña, ganador de la última edición del Certamen, que se encuentra en estos momentos en pleno proceso de creación de su marca personal L’AMAR con la cual promete sorprender, representará a Aragón en los premios nacionales de la moda para jóvenes diseñadores el próximo día 21 de mayo en Madrid.

Todo ello motiva a la federación a continuar descubriendo valores creativos a través de este concurso cíclico organizado por FITCA, con el objetivo de aunar el diseño y la creatividad con la industria de la MODA, imprimiendo valor a la formación y al emprendimiento de jóvenes creativos, que tienen en este concurso la oportunidad de presentar sus colecciones por vez primera en una pasarela ideada y puesta en escena, expresamente para ello, en esta edición La Torre Outlet Zaragoza se convertirá en la sede principal.

Para participar, los concursantes deben reunir al menos una de las siguientes condiciones: nacer o estar empadronados en Aragón o haber realizado los estudios de diseño en cualquier centro de formación en Aragón. Los seis finalistas recibirán una ayuda económica de 300 euros y el ganador será premiado con 3.000 euros más para apoyar su carrera artística.

FITCA

FITCA es la entidad representativa de referencia que aglutina al sector textil-confección, moda y marroquinería aragonés en todos sus campos: desde la investigación, la formación, la creación y el diseño, pasando por la fabricación, distribución y la comercialización de productos como la vestimenta, la moda, el hogar y decoración, hasta los usos de carácter técnico.

La federación está adscrita a MODAESPAÑA a través de la nacional Fedecon donde tiene un puesto en su junta directiva, además de estas representada en los órganos directivos tanto de CEPYME Zaragoza como de CEPYME Aragón y participar en el pleno de la Cámara de Comercio a través de su presidente.

El compromiso de la federación es promover el desarrollo competitivo de las empresas de este sector, fundamentado en la industria y sus actividades conexas, en la formación, las relaciones laborales, la sostenibilidad y el medioambiente, la innovación y la internacionalización, mediante la coordinación de los objetivos de sus miembros y actuando como interlocutor válido y reconocido, ante las administraciones, sindicatos y organizaciones nacionales e internacionales.

FITCA tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo constante a sus asociados en el desarrollo competitivo, aunando esfuerzos y recursos con el fin de emprender proyectos que permitan la continuidad de la industria aragonesa y potencien su futuro.

