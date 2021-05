El trampolín para el salto digital de las pymes

Nadie escapa a la digitalización. Tampoco las pymes. Auparlas en esa necesaria transformación para que no se queden fuera de mercado es lo que persigue As Consulting Group, consultora creada hace tres años por los emprendedores Javier Gamón y Antonio Santacruz que suma ya dos empresas más, As Talent y As Renergy, especializadas en dar una formación práctica a los negocios que la requieren y diseñar el desarrollo de parques fotovoltaicos y autoconsumo para compañías y particulares.

«He sido gerente en distintas empresas y Antonio ha trabajado muchos años en Telefónica y tiene una gran experiencia internacional. En un momento dado decidimos aportar todo nuestro conocimiento a la pyme para ayudarla en esa transformación digital más necesaria que nunca y así nació As Consulting», recuerda Gamón. Empezaron solos pero hoy cuentan con 9 trabajadores en el equipo y ‘partners’ externos que les ayudan a desarrollar algunos planes de digitalización para sus clientes. Entre los primeros que tuvieron está la conservera Taisi. «Soy de Calatayud», precisa Santacruz, «y a Ruth Lázaro la conozco desde hace tiempo y fue una de las primeras que confió en nosotros». Multianau, la empresa de servicios de limpieza con sede central en Graus, es otra a la que también prestan sus servicios, al igual que a entidades como CEOE Teruel, Cámaras de Comercio, fundaciones, etc.

«Lo que les ocurre a las pymes, a diferencia de las grandes empresas, es que su estructura no les permite disponer de esos perfiles necesarios que hagan de nexo de unión entre su negocio y la tecnología y es ahí donde entramos nosotros», explica Gamón. «Les hacemos un plan de donde están ahora y donde quieren llegar», añade Santacruz. A diferencia de otras consultoras, «no nos limitamos a decirles que cambios en procesos o en gestión tienen que realizar sino que les acompañamos en su implantación. Generamos una oficina de transformación dentro de la pyme para convertirla en esa empresa en la que nos gustaría trabajar», dicen los fundadores de As Consulting.

«Lo que buscan la mayoría de las pymes es mejorar la calidad del servicio que prestan y reducir costes y eso es lo que les ayudamos a desarrollar no vendiéndoles software ni ordenadores ni redes sino una estrategia». Lo hacen con una metodología específica y propia. En el caso de Taisi, explica Santacruz, les pidieron que les desarrollasen una estrategia digital. «Fue antes de la pandemia y el plan de teletrabajo, que incluía, les vino bien. Cuando en 2020 tuvieron que reconsiderar sus inversiones, no tocaron la de transformación digital porque les reportaba flexibilidad y ventajas que antes no tenían».

Aunque la pandemia ha supuesto un freno para algunos proyectos con pymes de As Consulting, la otra empresa del grupo, As Talent, les ha permitido diversificar los esfuerzos y desarrollar planes de formación o campus digitales a la carta para algunas empresas y organizaciones que han aprovechado este tiempo para formar a sus equipos en habilidades digitales. «Tenemos una tienda virtual con cursos ‘online’ y también presenciales. Fueron muy demandados en 2020 sobre todo en los meses de confinamiento», precisan. Por completar el círculo, señala Gamón, en febrero constituyeron la tercera empresa del grupo para asesorar a las pymes en lo que a autoconsumo de energías renovables se refiere. «Nuestro mejor activo es la confianza del cliente y que se apoye en nosotros para buscar soluciones y ser más eficiente».

Sobre si hay suficiente concienciación entre las pymes aragonesas de la necesidad de digitalizarse, los socios de As Consulting indican que «todo depende del grado de convencimiento del que toma las decisiones, pero muchas son conscientes de que es cuestión de supervivencia». Además, indica Gamón, «ven que el retorno es muy rápido».