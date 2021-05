El plazo de inscripción en la EVAU sigue abierto hasta el 1 de junio en Aragón

El plazo de inscripción para las pruebas de las EVAU en Aragón se mantiene abierto hasta el próximo 1 de junio. Así lo han querido aclarar algunos institutos después de recibir muchas consultas de familias ya que en principio se había anunciado que estas inscripciones tendrían que hacerse entre el 10 y el 24 de mayo para la convocatoria ordinaria.

Es el caso, por ejemplo, del IES Ramón y Cajal de Huesca. "Como se dijo en principio que el plazo acababa el día 24, muchas familias han venido a pagar ya el título de Bachillerato cuando aún no saben si sus hijos han aprobado o no ya que tenemos la última evaluación de 2º de Bachillerato esta misma tarde. Y lo mismo le ocurre a muchos otros centros", han explicado. Esperan entregar las notas este martes por lo que han insistido que en todavía se están dentro del plazo. "No tienen que correr a hacer ningún trámite porque hay tiempo", recalcan.

En el calendario que les enviaron desde la Universidad de Zaragoza a los centros se especifica que el período de inscripción para la convocatoria ordinaria va del 10 de mayo al 1 de junio y que la fecha límite de pago de las tasas es el 31 de mayo (124,12 euros por el derecho a examen de la fase obligatoria y de dos materias en la fase voluntaria y 30,93 euros por cada materia adicional de la fase voluntaria).

Los exámenes se realizarán los días 8,9 y 10 de junio. Esta vez, el departamento de Educación, Cultura y Deporte ha autorizado la apertura de un total de 68 centros educativos en 28 municipios de la Comunidad para la celebración de las pruebas de la EVAU, que se sumarán a las sedes de la Universidad de Zaragoza en las ciudades de Huesca, Jaca, Teruel y Zaragoza, que también se verán aumentadas respecto a otros cursos al incorporar aulas en 16 espacios universitarios. De esta forma, la Universidad de Zaragoza abrirá aulas para acoger a los alumnos en el campus San Francisco, Paraninfo, Veterinaria, Río Ebro, Huesca y Teruel.

De esta forma, habrá sedes en Barbastro, Binéfar, Fraga, Graus, Jaca, Huesca, Monzón, Sabiñánigo, Alcañiz, Andorra, Calamocha, Teruel, Utrillas, Valderrobres, Alagón, Borja, Calatayud, Cariñena, Caspe, Ejea, Épila, Fuentes de Ebro, La Almunia, La Puebla de Alfindén, Tarazona, Tauste, Utebo, Zaragoza y Zuera.