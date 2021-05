"Cambian el sistema para asignar las plazas mir por otro peor, con prisas y sin garantías"

El Ministerio de Sanidad ha optado este año por adjudicar de forma exclusivamente telemática las plazas de formación sanitaria especializada, una decisión que ha desatado las críticas entre los aspirantes hasta el punto de que han convocado una protesta el próximo martes en Madrid para trasladar su malestar. El proceso contra el que se oponen incluye presentar una larga lista de preferencias, con tantas opciones como el número que el aspirante haya obtenido, clasificadas y ordenadas por hospital y especialidad. Reconocen que la posterior adjudicación vía ‘online’ de plazas en un único día, sin posibilidad de cambios, no garantiza los mismos derechos que anteriores convocatorias. Son muchas las voces que rechazan un proceso que, dicen, impide al candidato conocer el número de vacantes disponibles, genera desconcierto, inseguridad y falta de transparencia. Desde el Ministerio, sin embargo, defienden que es un método más ágil y seguro.

Raquel Páramo, Alexander Bilderbeek, Marta Blasco y Lorena Franco son cuatro jóvenes aragoneses que optan a una plaza de médico interno residente (mir) y resumen el sentir general del colectivo ante el que consideran un sistema "poco transparente y que no garantiza una elección justa y con garantías". Consideran que la pandemia "no es excusa" para que se haya optado por este modelo de asignación porque, de hecho, "el examen ya fue presencial". La tendencia a la baja de la crisis sanitaria, además, relaja cada vez más las restricciones, por lo que "no tiene sentido" que a pesar del fin del estado de alarma, de la apertura de fronteras, los conciertos en directo y la afición que llega de nuevo a los partidos, el Ministerio "siga imponiendo una vía telemática en diferido". El Colegio de Médicos de Zaragoza ha compartido también su oposición y pide una rectificación que permita un control continuo y en tiempo real de las plazas asignadas y de las vacantes. La institución colegial reclama al Ministerio de Sanidad respeto a los profesionales y compromiso con las decisiones adoptadas de forma conjunta.

Los afectados subrayan "las prisas" con las que se ha optado por este proceso, para conseguir así que los residentes lleguen a los hospitales quince días antes de lo previsto. Y, a pesar del rechazo de los profesionales, el BOE ha publicado ya las fechas para la elección de plaza de formación sanitaria especializada. Hasta el 10 de junio pueden hacerlo ya los titulados de Farmacia y del ámbito de la Química, Física, Biología y Psicología; para Enfermería es desde hoy hasta el 14 de junio; y para Medicina, del 26 de mayo al 16 de junio. Posteriormente, a partir del día 11 de junio, se iniciarán los actos de adjudicación de plazas para Farmacia, Química, Física, Biología y Psicología. Cuatro días después para Enfermería y a partir del 17 de junio, para Medicina. La incorporación a la plaza adjudicada será para todos entre los días 29 y 30 de junio, tres meses antes que en la convocatoria previa. Llegarán, además, sin estar vacunados, critican.

Futuro laboral

"La ventaja del modelo anterior –coinciden los cuatro médicos aragoneses– era que se podían ir viendo las plazas libres, y podías ir acotando. O incluso dejabas pasar turno para poder elegir de acuerdo con tu pareja, para poder conciliar también la vida personal". Esta elección, aseguran, marca su futuro laboral, por lo que el sistema escogido este año "genera inseguridad, incertidumbre y ansiedad". "Es opaco y perdemos oportunidades", añaden. Estos jóvenes apuntan que "se calcula que se van a quedar sin cubrir unas 2.000 plazas". "Han querido cambiar un proceso que funcionaba por algo peor, con prisas y sin garantías", coinciden. Ese mismo sistema telemático "quiso ser impuesto el año anterior" y una sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia obligó a rectificar y volver al proceso mixto de elección, presencial y telemático. Ahora, tal y como indican, se han modificado en el BOE las bases de la convocatoria "para dificultar esta vez la vía legal".

Raquel, Alexander, Marta y Lorena estarán presentes el próximo martes en la concentración frente al Ministerio de Sanidad en Madrid, convocada por la plataforma FSE Unida que reúne a cientos de aspirantes que luchan contra la imposición de un sistema "defectuoso, con cientos de errores probados y con la opinión en contra de Colegios de Médicos y Enfermería, sindicatos y asociaciones médicas y científicas". Es, precisamente, afirman, el día previo al que tienen que enviar su lista con todas las opciones escogidas por orden de preferencia.