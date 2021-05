Un nuevo posgrado para responder al auge del veganismo y vegetarianismo: "Es importante que no recurran a Google"

"Tengo 55 años. Fue en la universidad cuando empecé a ser vegetariana, pero no comencé con el veganismo hasta que mi hijo, José, tomó conciencia". Así comienza la historia de Lourdes, una zaragozana con dos hijos de 20 y 16 años, que aunque quiso dejar atrás el comer carne mucho antes, no fue hasta que, hace más de seis años, cuando su hijo mayor tenía 14 años, cuando decidió que su dieta sería 100% vegetal.

"Tras ver el documental Cowspiracy, de Leonardo Dicaprio, mi hijo dijo que nunca más volvería a comer carne ni ningún alimento de origen animal. Yo me asusté, incluso lloré, porque a pesar de que yo había sido vegetariana no sabía qué podía ocurrirle al alimentarse únicamente de vegetales. Tal fue el miedo que hice un trato con él: a la vuelta de los campamentos iríamos a un dietista-nutricionista y nos informaríamos. Pero la realidad fue que me llamaron del campamento porque mi hijo no era capaz de comer carne y me preguntaron si los autorizaba para que le diesen, al menos, la opción vegetariana. Así empezó. A la vuelta buscamos asesoramiento. Además, mi hija, Aitana, que tenía 10 años también quiso empezar con una alimentación exclusivamente vegetal".

La historia de Lourdes es la de muchas familias y, por este motivo, el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza está impartiendo un nuevo título propio Experto Universitario en ‘Nutrición y alimentación del niño vegetariano y vegano’.

José, Lourdes y Aitana son veganos desde hace seis años HA

"El posgrado responde a una demanda, ya que aunque no es una mayoría el veganismo y el vegetarianismo son los patrones dietéticos más han subido", explica Iva Marques, directora de este título propio, profesora del grado de Nutrición Humana y Dietética del campus de Huesca y académica de honor de la Academia Española de Nutrición y Dietética. "No solo está dirigido a los dietistas-nutricionistas, sino también a otro personal sanitario, como por ejemplo a enfermeras y pediatras. Y es que resulta relevante que los pacientes no se informen a través de Google, sino que encuentren la información en los profesionales sanitarios".

"Hay que hacer énfasis en que se deben poner en manos de un profesional sanitario. Por eso, la formación en aspectos específicos es muy interesante", anota Luis Alberto Moreno, uno de los investigadores de la Universidad de Zaragoza más citados en el mundo, por sus trabajos sobre obesidad infantil y nutrición, e investigador en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (Ciberobn). “Sin embargo, sí es cierto que está triunfando una idea de que una alimentación a base de alimentos de origen vegetal es mejor que a base de alimentos de origen animal, lo cual es verdad como idea general. Pero cuando se adopten dietas vegetarianas o veganas deben estar muy bien planificadas para que las personas consuman los nutrientes adecuados. De hecho, hay dos periodos muy vulnerables: cuando el niño tiene de seis meses a dos años y en la adolescencia”.

“Ahora es más fácil ser vegana que hace 20 años”

"Con 14 años dejé de comer carne por respeto a los animales. Cumplo 20 años de vegana y puedo decir que ahora es más fácil serlo", cuenta Carla, una zaragozana, madre de dos niños de dos y cuatro años. "Cuando les dije a mis padres que no iba a comer carne, pensaron que estaba loca. En cambio, ahora han tomado conciencia. También el primer pediatra que tuve no entendía que mis hijos no fuesen a comer carne ni nada de origen animal, por eso me cambié. Soy de las que piensa que la vida se abre camino, como se dice en Parque Jurásico".

"Mis hijos —continúa Carla— cuando sean mayores podrán decidir si quieren incluir carne en su dieta. Al igual que yo que decidí dejarla. Aunque por el momento el mayor, a pesar de que no le decimos nada, ya busca en el supermercado productos que estén marcados con la V".

Sin embargo, parece que todavía no resulta sencillo para los niños seguir una dieta vegana. "En la mayoría de centros educativos españoles no ofrecen opciones 100% vegetales", explica Noelia Estraviz, presidenta de Familias Unidas por un Menú Vegano Escolar (Feumve), una asociación que lucha para conseguir, por ley, un menú vegano y vegetariano en todos los comedores escolares de España. “Queremos que las escuelas sean inclusivas con todos. Al igual que se respetan las creencias religiosas”.

Tampoco salir a comer fuera parece sencillo. "Yo soy vegana desde hace siete años y la realidad es que el último fin de semana que salimos nos costó encontrar un restaurante que tuviese opciones para mí y para mi hija de 13 años", asegura Marta, zaragozana de 54 años, que explica que no le resultó difícil adoptar una dieta 100% vegetal: "Ya comíamos bastantes frutas, verduras y legumbres. Casi la única diferencia que hay es que ahora comemos más frutos secos".