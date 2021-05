'Aragón, no pierdas tu tren' convoca una nueva movilización en Teruel

La plataforma 'Aragón, no pierdas tu tren' ha convocado una nueva movilización ciudadana este domingo en las estaciones y apeaderos de las líneas que recorren la Comunidad y llegará a ocho municipios de la provincia de Teruel con el objetivo de defender el ferrocarril.

La iniciativa, impulsada desde Cambiar Monzón, cuenta con el respaldo de Ganar Teruel y de varias entidades, asociaciones, ayuntamientos, plataformas y sindicatos que denuncian un "progresivo desmantelamiento" del servicio ferroviario en Aragón.

Según informa la plataforma en un comunicado, han pasado cerca de dos meses desde que la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda dejase de aportar las cantidades devengadas y, de continuar así, advierten, el 1 de junio de 2021 desaparecerán los trenes que hasta ahora pagaba el Gobierno de Aragón.

Recuerdan además que hace unas semanas Renfe comunicó que no restablecería los servicios hasta que no aumentase la demanda de los usuarios, pero se cuestionan "cómo va a aumentar la demanda de un servicio que no existe".

De esta manera, reivindican que el ferrocarril recupere las frecuencias y servicios previos a la pandemia, que se recuperen las paradas perdidas y se mejoren las conexiones y los horarios adaptándolos a las necesidades reales de sus habitantes y no a los caprichos de sus gestores.

"Seguiremos llevando a cabo movilizaciones en defensa de un tren de calidad, público, intermodal, social, seguro, accesible, ecológico y sostenible que sirva como eje vertebrador del territorio", sostienen.

En la provincia turolense, las concentraciones tendrán lugar a las 11.00 en La Puebla de Híjar; a las 12.00 en Teruel, Cella, Mora de Rubielos y Rubielos de Mora; y a las 13.00 en Calamocha, Caminreal y Monreal del Campo.