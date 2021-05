Aragón tiene la séptima mejor nota de acceso a la universidad, aunque pierde dos puestos

Los estudiantes aragoneses de bachillerato que se presentaron el año pasado a la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) consiguieron una mejor nota para matricularse en enseñanzas superiores, pero perdieron dos puestos en el ranquin nacional a consecuencia de la flexibilidad implantada en las pruebas por la pandemia. Así, el 7,4 logrado de media –dos décimas superior a los cursos anteriores– no le sirvió a los aragoneses para mantener su quinto puesto –en el que llevaban tres años asentados– dado que asturianos y vascos consiguieron elevar tres décimas su nota media de acceso, provocando ese sorpaso académico. Tampoco afectó que el 11,98% lograra un sobresaliente.

La pandemia tuvo un impacto importante en la Evau del curso pasado: disparó el número de alumnos que consiguieron titular en bachillerato y, tras ello, se incrementó el de aquellos que se presentaron a la prueba ordinaria para acceder a la universidad. A las ya habituales dudas sobre si estos ejercicios son más fáciles o difíciles en un territorio u otro –las comunidades no comparten temarios ni el modelo de prueba–, se unió la flexibilidad determinada por las instituciones académicas, que acabó incrementando de manera genérica la nota media para acceder a una titulación. En el ámbito nacional pasó de un 7,17 a un 7,34; mientras que en Aragón ascendió de un 7,24 a un 7,41. Tras ello, la Comunidad se situó como la séptima con mejor calificación por detrás de Murcia (7,61), Asturias (7,53), Andalucía (7,51), Canarias (7,48), Extremadura (7,43) y País Vasco (7,43).

Unos datos que para el responsable de la Evau en Aragón, Fernando Zulaica, son "difícilmente comparables", puesto que se trató de una prueba "atípica". "Descendimos dos puestos, pero seguimos estando dentro de los parámetros normales", recalca. Asimismo, detalla que el campus público ha cotejado el porcentaje de alumnos aragoneses matriculados en las titulaciones más competitivas, para evaluar si estas calificaciones han provocado algún efecto: "La proporción ha sido similar a la de otros cursos".

En este sentido, explica que se "compensó" con el incremento de sobresalientes. En Aragón crecieron hasta rozar el 12% de las calificaciones obtenidas para matricularse en un grado frente al 8,39% del curso anterior. En comunidades como Murcia o Asturias llegó a dispararse hasta el 17,27 y 16,8%, respectivamente.

Con estos datos sobre la mesa, la Universidad de Zaragoza ya ultima la prueba de este año, que se celebrará el 8, 9 y 10 de junio en 84 sedes tanto del campus público como del Departamento de Educación. Además, por primera vez, la prueba extraordinaria se traslada a julio: los días 5, 6 y 7.

Protocolos covid

Para estos ejercicios se mantendrá el modelo establecido el curso pasado. "Aunque en Aragón casi todo el curso ha sido presencial, en otras comunidades no; por lo que al tratarse de un distrito único era lo más lógico", apunta Zulaica, quien condiciona el modelo de 2022 a la evolución de la vacunación.

En estos momentos está abierto el plazo para apuntarse a la prueba, aunque de acuerdo con las preinscripciones presentadas se espera un volumen de alumnos similar al del 2020, es decir, alrededor de los 7.000. Este mayor interés está condicionado en buena medida por el aumento de estudiantes en 2º de bachillerato tras haber cursado un primer año atípico por la pandemia.

Con el ánimo de "evitar concentraciones y desplazamientos" se volverá a apostar por la dispersión, aunque se muestran expectantes por los focos de contagio que hay en algunas zonas de la Comunidad: "Los alumnos hacen el examen en su centro y no hay apenas movilidad, pero siempre es algo que preocupa".

"Tenemos un protocolo sanitario muy estricto que hizo que no hubiera ningún brote el anterior curso", recalca. Para esta convocatoria se ha perfeccionado y está centrado en la distancia (1,5 metros entre mesas), el uso de la mascarilla, la higiene de manos y la ventilación. En el caso de que algún alumno esté contagiado o en aislamiento se podrá hacer un llamamiento posterior. "A quienes por esta circunstancia no puedan acceder a la convocatoria extraordinaria y a los que hayan utilizado la extraordinaria como ordinaria y no la hayan superado, se les buscará una solución de carácter individualizado", dice la normativa.