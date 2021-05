Lambán anuncia que la hostelería de Huesca y Zaragoza podrá ampliar sus horarios en una o dos semanas

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este sábado en Ejea de los Caballeros que la hostelería de Huesca y Zaragoza podrá ampliar sus horarios "la semana que viene o a no más tardar la siguiente" ante la esperanzadora evolución de la pandemia. "Se actúa siempre pensando en los intereses económicos a los que afectan estas restricciones, pero sobre todo, en la salud y la vida de los aragoneses. Se procura siempre llegar al máximo en cuanto a permisibilidad, pero con prudencia", ha defendido.

En su opinión, la vacunación está funcionando "a la perfección". Tanto es así que la Comunidad, según ha dicho el líder autonómico, se va acercando a un verano en el que "la recuperación de la actividad hostelera se aproximará en muchos casos a la normalidad absoluta".

También ha recalcado que no es momento de pensar en nuevos confinamientos, que no forman parte del Departamento de Sanidad, sino en todo lo contrario. "Yo desearía mucho que se desconfinara Ejea, que ya ha sido confinada tres veces. Seguramente nos lo hemos ganado a pulso, para qué vamos a decir otra cosa", ha admitido en relación a la situación que se vive en su localidad natal. A su entender, hay que aspirar a que no se cierre ninguna otra localidad. "Pero para eso hace falta que la gente se comporte con responsabilidad y cumpla las prescripciones, que no se reúnan indebidamente, vayan con mascarilla y los bares cumplan estrictamente las normas. Si todo el mundo hiciera lo que tiene que hacer, la pandemia habría quedado atrás. Por desgracia no ha sido así, pero ahora parece que estamos tocando con los dedos el fin de esta pesadilla", ha dicho.

A su juicio, Aragón tiene "muchas razones" para ser ejemplo de comportamiento. "Nosotros no hemos surfeado cuatro olas, sino cinco, una más que el resto. Si de aprendizaje se trata, tendríamos que estar mucho más aprendidos que los demás, y eso tendría que traducirse en ser más responsables. Espero que la gente lo sea tanto este fin de semana como los siguientes, que viajen y se muevan, pero cumpliendo siempre las normas", ha agregado.