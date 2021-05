Los diez peligros del esprint hasta la inmunidad de rebaño

Los rastreadores han alertado de que su trabajo se complica últimamente por la negativa de algunos contagiados a facilitar los nombres de sus contactos estrechos. “Hay gente que no los da para no fastidiar a sus amigos”, han confirmado esta semana varios rastreadores a este periódico. La obligada cuarentena de diez días a la que se tendrían que someter hace que no se den esos nombres, por lo que estas personas siguen con su vida normal y -en caso de que estén contagiadas- continúan propagando la enfermedad . Además, en algunas zonas con alto nivel de nuevos positivos la transmisión comunitaria hace que sea difícil seguir el rastro de los contagios.

10

Infección en los vacunados:

La vacuna ayuda a frenar la propagación de la pandemia y, sobre todo, reduce de forma sobresaliente el riesgo de que la infección cause problemas graves. Sin embargo, no impide por completo que la persona vacunada pueda contraer el coronavirus, ni que esa infección requiera de una hospitalización. Este mismo martes, la directora del hospital de Calatayud, Cristina Guarga, alertaba de que “hay ingresos de pacientes con una o dos dosis”, por lo que hacía un llamamiento a la población para que no se relajen las medidas de distanciamiento social e higiene. “Hay que hacer mucha labor pedagógica, porque mucha gente piensa que como ya está vacunada no se puede infectar”, señala el enfermero Daniel Martín Bernad.