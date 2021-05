Joaquín Costán: "La uci del Clínico está colapsada y podríamos plantear reducir las operaciones"

El Hospital Clínico Lozano Blesa soporta la mayor presión asistencial por coronavirus en Aragón, con 123 pacientes covid, 27de ellos en la uci. ¿Cómo es la situación que viven en esta quinta ola?

En algunas zonas estamos ya colapsados, como es la uci. Está llena, tanto de pacientes covid como no covid. De momento no hemos reducido actividad quirúrgica programada pero habrá que plantearlo seguramente para las próximas semanas porque, si no, no es posible la atención.

¿Reciben más enfermos en Urgencias?

El aumento de la movilidad también ha hecho que haya más urgencias. De hecho, se atienden cada día unas 370 consultas, una cifra en el límite superior. Alrededor de 40 son por covid o sospecha de infección por patología respiratoria.

¿Y cuántas de esas consultas requieren ingreso?

De ellas, alrededor de 50 se traducen en ingresos y entre 10 y 15 son por covid o sospecha todavía. Es que muchas de las medidas administrativas han cesado, pero la covid sigue estando aquí.

¿Cuál es la ocupación actual del hospital?

En planta, además de los pacientes covid (este miércoles, 96) tenemos 525 con otras patologías. A esto se suma la uci (27 covid y 11 no covid). Hay muchísimas camas ocupadas por enfermos con otras patologías.

Habla de replantearse reducir la actividad quirúrgica. ¿Con qué previsiones trabajan?

Sería limitar la actividad de quirófano o que requiera ingreso en uci. Antes el parte quirúrgico se organizaba semanalmente, ahora lo estamos planificando día a día, lo que da muchísimo más trabajo.

"Los sanitarios llevan 14 meses sobresaturados de trabajo y la situación cada vez se va complicando más"

La uci supera su límite.

Tenemos cuatro boxes doblados además de otras cuatro plazas en la Unidad de Reanimación llevadas por anestesistas. Son ocho camas extra, más 14 de semicríticos. La uci está al 140 o 150% de lo que antes podían asumir con el personal que tenemos (su capacidad estructural es de 34 camas).

¿Se plantean reabrir las camas habilitadas como uci en Trauma?

Eso conlleva tener más personal preparado y más puestos de guardia y más trabajo. Los sanitarios llevan 14 meses sobresaturados de trabajo y la situación cada vez se va complicando más. Nuestra esperanza es la vacunación, con un horizonte de un par de meses. Pero eso es futuro; el presente lo tenemos que atajar día a día.

¿Esa alta ocupación en la uci es inasumible?

En la primera oleada se llevó muy bien, pero estamos desde julio prácticamente con la uci por encima del 100%, salvo pequeños altibajos después de las oleadas. Eso conlleva una sobrecarga muy importante. Y hay que tener en cuenta que todos los años se contrataban profesionales para suplir vacaciones, pero ahora todo el personal lleva ya contratado un año, y también tiene derecho a sus vacaciones. Por lo tanto es todavía más complejo. Conforme va pasando el tiempo es más complicado mantener la actividad, garantizar el derecho a las vacaciones que tiene la gente y a descansar, porque el personal está muy saturado. Con el añadido de las imágenes que demuestran que una parte de la población no se comporta bien, como si el relajar las medidas administrativas significara que no hay coronavirus. Y no, es todo lo contrario. Estamos en plena pandemia.

De cara al verano ¿el hospital ha hecho ya sus previsiones de cuántas camas tiene que cerrar?

Sí, como todos los años tenemos una previsión teórica, pero ¿eso se plasmará en la realidad? No lo sabemos. Nadie puede predecir ahora lo que va a pasar dentro de 15 días, a ver qué impacto tiene la liberalización de medidas. La semana que viene iremos viendo cómo va el índice de contagio

"Conforme va pasando el tiempo es más complicado mantener la actividad, garantizar el derecho a las vacaciones que tiene la gente y a descansar"

¿Por qué el Sector Zaragoza III es otra vez el más afectado?

Puede ser por razones sociodemográficas. Más del 50% de la población es del ámbito rural, y ha habido zonas como Cinco Villas, Calatayud o Tarazona con altas incidencias. Además, tenemos barrios con una gran densidad (como Delicias) y eso podría explicar que haya más transmisión. A mayor población, más fácil es la propagación para una enfermedad como el coronavirus.

¿Se plantean abrir nuevas unidades covid?

En todo caso, lo que decimos de ampliar camas uci, pero hasta un límite porque llega un momento que ya no se puede ampliar más. Eso tenemos en mente y en todos los planes teóricos, pero luego hace falta tener material, que lo tenemos, y recursos humanos, que estén en posibilidades de llevar a cabo un trabajo acorde a su situación, no podemos tener a personas sin descanso.

La uci única en Aragón permite los traslados entre hospitales.

Eso ya se está haciendo, si no hubiese sido imposible. Se están derivando pacientes con criterios de intensivos entre las distintas ucis de los hospitales. El hospital Clínico ha tenido que trasladar pacientes al Servet, al Militar, al Provincial.

¿El hospital afronta uno de los momentos más difíciles?

Se suma el porcentaje de ocupación del hospital, que es muy alto, cosa que no pasaba en la primera; el desgaste del personal, porque es lógico después de tantos meses de pandemia; la frustración porque ves pacientes que aun estando vacunados están teniendo una infección grave por coronavirus; y que, aunque la vacunación va a buen ritmo, no podemos hacer un plan de lo que va a pasar dentro de 15 días Esas son todas las variables que hacen que cada vez sea más difícil llevar esto.

Y a esto se añade que el perfil del paciente es más joven.

La vacunación es lo que nos tiene que salvar. Más del 70% de los mayores de 75 años están ya vacunados con una dosis. Hay ingresos de esta edad, pero mucho menos que antes. Los mayores de 80 años representaban antes el 40% de los pacientes ingresados y ahora, de 100, igual no hay más de 10.

Además, en la uci los pacientes tienen estancias muy largas.

Claro, se prolongan en el tiempo. Están en torno a los 20 días: de los que hoy tenemos ingresados, sabemos que van a continuar dentro de tres semanas. Los nuevos ingresos colapsan más la uci y durante mucho tiempo. Siempre hablamos del decalaje entre que las urgencias, hospitalizaciones y uci.

¿Qué espacio dedicada el hospital a tratar la covid?

Tenemos unas 140 camas, de las que están ocupadas casi 100.

¿Hay previsión de abrir nuevas áreas?

En principio, no. Ahora, si hay un incremento de casos tenemos que abrir nuevas áreas.