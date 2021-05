El Miguel Servet asesora a más de 200 pacientes de cáncer de próstata genético

El Hospital Miguel Servet de Zaragoza ha atendido a más de 200 pacientes en la nueva consulta de asesoramiento genético de cáncer de próstata en línea germinal, aquel que se hereda de los progenitores y se puede hacer heredable a los descendientes.

Los síndromes de cáncer hereditario suponen, en líneas generales, entre un 5 y un 10 % de todos los cánceres, un porcentaje bajo pero que es "especialmente trascendente para el paciente y para su entorno familiar por la precocidad del tumor, su agresividad y otros posibles tumores asociados", señala el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

El nuevo modelo de consulta implantado para este tipo de cáncer, pionero en España, y de periodicidad mensual, corre a cargo del servicio de Urología y es posible gracias a la implicación de la Unidad de Genética del servicio de Bioquímica, Oncología Radioterápica y Anatomía Patológica.

Según el jefe de sección de la Unidad de Próstata del servicio de Urología del HUMS, Ángel Borque, "la mayoría de los cánceres de próstata son esporádicos, es decir, nacen porque surge una mutación genética en el tejido prostático y aparece el cáncer".

Borque señala que hay un 15 % de casos familiares y entre un 5-10 % que son, "literalmente", hereditarios de un familiar "con una mutación heredable que condiciona un alto riesgo de tener ese tumor prostático".

El objetivo de los especialistas es en estos casos lograr un mayor conocimiento del proceso neoplásico que afecta al paciente; valorar si el enfermo tiene riesgo de desarrollar otros tumores y estudiar el entorno familiar porque si se identifican genes vinculados al cáncer de próstata hereditario tanto los descendientes como los familiares en primer grado pueden tener otros tipos de tumores ligados al mismo y lograr el diagnóstico precoz ayudará a un mejor pronóstico.

Aunque el cáncer de próstata es uno de los tumores con más incidencia, desde el Servet se advierte de que no todos los varones diagnosticados de este proceso requieren de un asesoramiento genético y solo se deben estudiar los casos en los que se sospeche que existe un gen heredado.

Para ello se han establecido unos criterios de sospecha como la precocidad en la edad de aparición del tumor, bilateralidad si es factible y la coexistencia de otros tumores u otros aspectos específicos del tumor.

No obstante, no tener esos genes "no significa estar libre de sufrir un cáncer" y "ser portador no implica obligatoriamente que se vaya a desarrollar, pero puede incrementar de forma importante el riesgo", explican las citadas fuentes.

Un tipo de cáncer de próstata hereditario está ligado al Síndrome de Lynch, de cáncer de colon hereditario y aunque supone mayor riesgo de desarrollar cáncer "no es un tumor de aparición temprana ni de mayor agresividad", apunta Borque.

A los facultativos les preocupa más el cáncer de próstata hereditario relacionado con el gen BRCA2 y BRCA1 (asociados al síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario).

Un tipo de cáncer de próstata hereditario está ligado al Síndrome de Lynch, de cáncer de colon hereditario y aunque supone mayor riesgo de desarrollar cáncer "no es un tumor de aparición temprana ni de mayor agresividad", apunta Borque.