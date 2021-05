Celma acusa al PSOE de "querer cobrar por todo" con el polémico impuesto a las autovías

El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de "querer cobrar por todo" con el polémico impuesto a las autovías. "Estamos hasta las narices. Esto no es un peaje a las autovías, sino a todas las familias de la provincia. Solo se le puede ocurrir a alguien que no sabe cuál es su situación y que desconoce que Aragón ha perdido en el último año más de 1.500 autónomos", ha dicho.

Según las estimaciones de los populares, una persona que viva en Zaragoza y trabaje en Calatayud tendría que pagar hasta 465 euros al año si se aplicase la regla de un céntimo por kilómetro. Si finalmente fuesen dos, la cuantía se iría a los 929, y aumentaría hasta los 1.859 si se cobrasen cuatro. También han puesto como ejemplo a una profesora que viva en Daroca y ejerza en Zaragoza. Desplazarse le costaría un mínimo de 396 euros más, aunque el montante podría subir hasta los 792 euros si se cobrasen dos céntimos por kilómetro.

"Si hace falta, iremos por todos los pueblos de la provincia afectados para denunciar la situación y que no les quiten ni un euro de los bolsillos", ha prometido Celma. El problema, ha agregado el diputado autonómico Joaquín Juste, portavoz del PP aragonés en materia de infraestructuras, está en que estas autovías "ya están pagadas". "Sería una doble imposición, y ya tenemos suficientes impuestos relacionados con el transporte. Este no va dirigido a los ricos, sino a la gente. Con el déficit de infraestructuras que tenemos en la Comunidad ya solo faltaba tener que pagar por obras ya costeadas", ha expuesto. A su juicio, decisiones como esta "desincentivan la economía". "No le vemos ninguna ventaja. Este Gobierno nos va a llevar a la absoluta pobreza", ha agregado.

Preguntados por el informe encargado por el PP a este mismo respecto, Juste ha asegurado que su partido "nunca lo puso en marcha". "Ellos sí. Lo han mandado a Europa y en el momento en que se apruebe para recibir las ayudas será de obligado cumplimiento. Nadie ha ido tan lejos como el PSOE", ha manifestado. En esta línea, Celma ha instado a hablar "de presente y futuro" y no de pasado. "La situación no es comparable, no hay excusas ni se puede hablar de hipótesis. El PP va a hacer lo que haga falta para expresar su oposición", ha comentado.