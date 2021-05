Generación del 62 y 63

El fin de semana no era de celebración porque la pandemia no ha terminado, aunque el Gobierno central haya decidido el final del estado de alarma. Menos mal que en Aragón los jóvenes no convirtieron la medianoche del sábado al domingo en una fiesta popular, como hicieron en Madrid, para que dentro de unos días puede cobrarse con nuevos positivos.

La covid-19 o la ‘gripe del siglo XXI’ está siendo el examen de Europa, en el que se han cosechado bastantes más dudas que aprobados. Los retrasos que han impuesto las farmacéuticas a Bruselas han marcado el ritmo de la respuesta frente a los contagios. Y la UEha anunciado que llevará a Astra Zeneca a los tribunales por sus incumplimientos. España reconoce que llevamos 3.567.408 positivos (en todo el mundo 158.457.623) y se han producido 78.792 muertos (otras cifras lo llevan hasta 100.000 víctimas). Aunque la media sigue su descenso y ahora se sitúa en 198,6 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, la situación en los hospitales continúa en un nivel de riesgo elevado, con una alta ocupación de las ucis por covid.

Los que pertenecemos a las generaciones de 1962 y 1963 entramos esta semana entre los vacunados en Aragón, que ya ha distribuido 628.703 dosis contra el coronavirus y casi 200.000 aragoneses tienen la vacunación completa.

Me alegré cuando recibí la llamada de respuesta del Salud para darme la fecha y el lugar de la vacunación. Creo que podremos celebrarlo, sin mucho ruido, cuando llegue la segunda en junio y empujemos en la batalla social contra el contagio. Y lleguemos al 70% de la población este verano para celebrar las nuevas vacaciones.