Afectados por la avería de Ouigo: "Es una cuestión de mala suerte, pero genera algo de desconfianza"

"Es una cuestión de mala suerte, porque justo ocurre un día después de su estreno. Y aunque no quieras te genera algo de desconfianza de cara al futuro, no es una buena imagen ni una buena publicidad, sobre todo cuando vas a Madrid para algo concreto y con un horario". Pedro Orós y su mujer son dos de los pasajeros zaragozanos del tren Ouigo que el día después del estreno de la comapañía en España se ha averiado en la estación de Sants de Barcelona generando un retraso de dos horas y media. En su caso, tenían que llegar a la capital de España a una hora acordada para hacerse cargo de su nieto y "aunque el niño no se va a quedar solo, eso está claro", el incidente ha trastocado sus planes.

El maquinista del tren que partía de las instalaciones de Sants a las 10.40 ha detectado una anomalía en la velocidad que no le permitía alcanzar la habitual y, según fuentes oficiales de Ouigo, se ha optado por dar la vuelta al punto de origen cuando solo se había alcanzado el Prat tras unos cinco kilómetros de trayecto. "Se ha priorizado así la calidad del servicio y la seguridad", han señalado desde la compañía.

Los 199 pasajeros que tenían previsto partir desde la Ciudad Condal han sido trasladados a un convoy de reserva que finalmente ha salido de las 13.07. Con este horario, los 76 pasajeros que habían adquirido billete para cogerlo en la capital aragonesa a las 12.06 han tenido que esperar hasta las 14.30. En la capital aragonesa tenían su destino 31 viajeros, de acuerdo con los datos facilitados por Ouigo.

Pago de un 200% del billete en compensación

La compañía ha avisado por Whatsapp y correo electrónico de la incidencia y las demoras que se iban producido. "Nos han alertado con media hora de antelación, lo que no está mal. El mensaje me ha parecido muy claro y explicativo, aunque lo que sí se echa de menos es que haya una ventanilla para atenderte directamente, pero supongo que eso encarecería el coste de los billetes", comentaban Iris Comes y Leo Vitallé que habían aprovechado su jornada de fiesta para hacer una visita en el día a la capital de España por 18 euros cada uno.

Lo que mejor valoraban era la política de compensación que la compañía ha anunciado que les va a aplicar. En este caso, en cuanto lleguen a su destino se les ingresará de inmediato el 200% del precio de su billete ya que el incidente se ha considerado una cancelación y no un retraso. Además, Ouigo ha abierto una investigación técnica al respecto, siempre en contacto con Adif.