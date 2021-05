El AVE de bajo coste de Ouigo acaba este lunes con 80 años de monopolio de Renfe

El monopolio de 80 años en el ferrocarril español tiene las horas contadas. El AVE de bajo coste de Ouigo se estrena este lunes la línea Madrid-Barcelona con cinco servicios diarios, de los cuales tres pararán en la estación de Delicias, con el objetivo de competir con Renfe en el corredor de alta velocidad con más viajeros del país.

La marca ‘low cost’ del operador público francés SCNF se estrena con la pretensión de llevar y traer hasta medio millón de viajeros a Zaragoza, de los que prevé que el 60% recalarán con la intención de visitar la ciudad. Según sus cálculos, podrían generar un impacto millonario en la ciudad, de 32 millones anuales durante la próxima década.

El director comercial de Ouigo en España, Federico Pareja, explica a este diario que la "apuesta para España" no difiere de la de Francia y pasa por atraer nuevos usuarios al ferrocarril. "Nuestro competidor no es Renfe, sino que lo tenemos en la carretera. Esperamos que tres de cada cuatro de nuestros viajeros dejen el coche o el autobús y se pasen al tren. No vamos a canibalizar el negocio ferroviario", argumenta.

Su punto fuerte es la venta de los billetes a partir de nueve euros, aunque el coste va aumentando conforme se llenan los trenes. La compañía subraya que sus precios serán de media un 50% más bajos que los de Renfe, lo que ha llevado a lograr ya ocupaciones "muy elevadas" a partir de finales de mes.

Aunque en Ouigo son muy celosos de aportar datos por política comercial, Federico Pareja subraya que Zaragoza es un mercado importante para la explotación del corredor. Una quinta parte del total de viajeros que piensan transportar lo harán a la estación de Delicias, la única parada que harán los trenes de la compañía de forma regular.

Parada estival en Tarragona

Los zaragozanos también podrán ir a la Costa Dorada con la firma francesa, ya que entre el 27 de mayo y el 3 de octubre uno de los cinco trenes diarios hará escala en Camp de Tarragona. Para ello, dispondrá de cuatro convoyes Alstom Euroduplex de doble piso, dotados con 509 plazas y servicio de bar a bordo. Será la primera vez que este modelo circule en España.

El director comercial de Ouigo asegura que el fin del estado de alarma ha disparado las reservas porque los españoles, asevera, "tienen muchas ganas de viajar y hay un porcentaje de público al que la crisis de la pandemia no le ha afectado y con las restricciones tiene una mayor capacidad de gasto".

Pareja manifiesta que han empezado a detectar "un despegue brutal de la demanda", que podría incrementarse aún más cuando se incorporen los viajeros internacionales gracias a los acuerdos de comercialización con dos empresas especializadas en la venta electrónica de billetes.

Renfe lleva meses vendiendo billetes para su AVE de bajo coste, el Avlo, que comenzará su explotación el 23 de junio. En su caso, parará en Zaragoza y Calatayud cuatro veces al día y su tarifa básica parte de los cinco euros. La competencia por este mercado se completará el próximo año, en una fecha aún por concretar, con la irrupción de un tercer operador, Ilsa, controlado por Trenitalia. De esta forma, los viajeros del corredor ferroviario Madrid-Barcelona contarán con un 50% más de oferta.