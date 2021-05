Los hosteleros instan a acelerar el fin de las restricciones

La Consejería de Sanidad prevé ampliar el horario de bares y restaurantes hasta medianoche, aunque habrá que esperar unos días. Este es el anuncio que hizo ayer el presidente aragonés, Javier Lambán, quien subrayó que las decisiones siempre se han tomado siguiendo «razonamientos estrictamente sanitarios, con sabiduría y con prudencia».

La medida permitirá alargar dos horas la apertura de la hostelería, pero el ocio nocturno tendrá que seguir esperando mientras en territorios como Andalucía, se les garantice ejercer su actividad hasta las dos de la mañana. «Las prisas no son buenas consejeras y hay que gestionar todo lo relacionado con la pandemia con mucha cautela», dijo Lambán tras asegurar que otras autonomías «envidian sanamente» a Aragón por contar con la única ley autonómica que avala la adopción de restricciones tras finalizar la pasada noche el estado de alarma. A este respecto, enfatizó que nadie ha presentado un recurso de inconstitucionalidad y no tuvo reparos en contestar a los juristas que ponen reparos al paraguas legal.

La decisión de ampliar dos horas el horario de cierre vigente fue acogido con satisfacción por los hosteleros, aunque instaron a la DGA a abrir más la mano para recuperar la normalidad en sus negocios. El secretario general de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Zaragoza, Jesús Boillos, señaló que el turismo aragonés no puede perder competitividad y con la recuperación de la movilidad los visitantes elegirán sus viajes también por el grado de limitaciones vigentes en los destinos. «Se debería dar una cierta aceleración en la supresión de restricciones y, en todo caso, Aragón debe estar atenta al resto de comunidades autónomas y seguir una tendencia armonizada», defendió.

El presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, José María Marteles, también abogó por permitir la apertura de las barras y ampliar el aforo del 30% al 50% y retroceder si la incidencia se disparara, además de implantar medidores de ozono. «El 40% de los negocios no tienen veladores», recordó.

El grupo de amigas, en el Paseo del Óvalo. a. garcía/Bykofoto

"Había muchas ganas de salir, echábamos en falta la libertad"

Carmen Pérez y sus amigas Alba Marco, Belén Zarauz, Inés Redón y Paula Garzarán formaban ayer una de las muchas pandillas de jóvenes turolenses dispuestas a estrenar el fin del estado de alarma y del toque de queda. «Salimos a dar una vuelta por la ciudad, sin más, por el placer de cruzarnos con gente y saludarla sin la preocupación de tener que volver a casa a una hora establecida para evitar una sanción», explicaba Belén. Sentadas en una de las terrazas de bar que llenan el Paseo del Óvalo y que ayer, en parte por el buen tiempo, estaban a rebosar de público, coincidían en que «había muchas ganas de salir; echábamos de menos la libertad». Para Carmen, estudiante de Medicina en Valencia, si bien aún no se puede bajar la guardia frente al virus, la supresión del estado de alarma ha traído «alegría». A su lado, Alba, que estudia Magisterio, asentía. «Empezamos a dejar de verlo todo oscuro y aparece algo de luz», explicó. Por su parte, Inés celebraba el anuncio del Gobierno aragonés sobre la pronta flexibilización de horarios para la hostelería. «La economía tiene que empezar a moverse, hay que apoyar a bares y comercios», afirmó esta joven, que en el futuro será abogada. Para Paula, tras más de un año de limitaciones, «habrá que coger otra vez el ritmo, porque nos habíamos acostumbrado a estar en casa al anochecer». En la plaza del Torico, también repleta de grupos de jóvenes, algunos no tenían tan claro salir de casa a partir de la medianoche, ya derogado el toque de queda. «Es una buena noticia, porque supone que la incidencia del covid baja, pero ¿dónde vamos con todos los bares cerrados? Esto es empujarnos a reunirnos en lugares con menos control y seguridad», afirmaban Javier Romero y sus amigos, de 22 años.

Adolfo Sesé atiende en la terraza del Duquesa. Rafael Gobantes

"Con dos horas más, todos podemos tener un respiro"

Adolfo Sesé, propietario del Bar Duquesa, en el centro de Huesca, manifestó ayer su alegría ante la posibilidad de que los establecimientos de hostelería de Aragón puedan prolongar su horario de apertura hasta las 0.00. «Nos dará un respiro a todos y el ocio nocturno, que lleva un año en dique seco, tendrá un par de horas más», señaló. Según indicó Sesé, de lunes a jueves «se puede ir sorteando» con el cierre a las 22.00, pero de cara al tiempo que viene y, sobre todo los viernes y los sábados la gente sale a la calle y a las 21.00 se da cuenta de que tiene hambre y van a comer algo. «Durante esa última hora esto es una carrera porque los restaurantes ya no admiten reservas cuando están a punto de cerrar», añadió. El hostelero indicó asimismo su convencimiento de que anoche los oscenses «iban a ir un poco perdidos». «Todo el mundo no está haciendo la misma pregunta, que si estaremos abiertos cuando finalice el toque de queda», explicó. En su opinión, la madrugada en la ciudad podía ser «movida», ya que los jóvenes no se quedarán en casa y cuando salgan y vean que los bares están cerrados, estarán en los parques o yendo de casa en casa». De momento, se mantiene el cierre de la hostelería a las 22.00 así como un máximo por mesa de seis personas en las terrazas y de cuatro en el interior. Adolfo Sesé mostró su confianza en que «esta transición se supere sin incremento de contagios porque nos jugamos el verano». Comentó que si cada uno hace lo que tiene que hacer y con el ritmo de las vacunaciones, que van en aumento, «no tiene porqué ocurrir nada para que nos echen para atrás otra vez». «Bien para nosotros, para los restaurantes y, por supuesto, para el ocio nocturno», apostilló.