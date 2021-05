¿Cuánta gente puedo invitar a la comunión de mi hijo en Aragón?

El mes de mayo es por excelencia una de las etapas del año donde más celebraciones se realizan. Bodas, bautizos y comuniones aterrizan en los lugares de culto y los servicios de hostelería con la llegada del buen tiempo y las temperaturas agradables, ya en plena primavera. Fechas que han coincidido con el levantamiento del estado de alarma este domingo 9 de mayo. En este contexto de la pandemia del coronavirus, tanto el toque de queda como el confinamiento perimetral de la comunidad resultan sin efecto en Aragón.

De acuerdo con el BOA, las medidas sanitarias acordadas por el Gobierno de Aragón implican que en las celebraciones nupciales, comuniones, bautizos, confirmaciones y otras celebraciones sociales, familiares, religiosas o civiles, que puedan tener lugar tras la correspondiente ceremonia en establecimientos de hostelería y restauración, se tendrán que respetar las medidas generales de seguridad, sin superar las 30 personas en el interior, con mesas de máximo cuatro personas, y las 50 en el exterior (terrazas), con mesas de máximo seis personas. Con estas limitaciones en Aragón, las familias deberán ajustar el número de invitados a sus celebraciones para no sobrepasar el máximo establecido.

Además, en aquellos sitios donde tengan lugar las celebraciones no estará permitida la utilización de pistas de baile o espacio habilitado para su uso y el consumo será siempre sentado en mesa. La distancia mínima entre las mesas deberá de ser de 1,5 metros mínimo y los clientes deberán hacer uso de mascarilla obligatoria en el momento en el que no se esté consumiendo. En cuanto a horarios, los límites establecidos permiten la apertura de los servicios hosteleros hasta las 22.00 horas en territorio de alerta 3 ordinario y hasta las 20.00 en zonas de alerta 3 agravada. No obstante, el presidente de Aragón, Javier Lambán, anunció que es "bastante probable" que los horarios de cierre sean alargados en las próximas fechas.

Restricciones en los lugares de culto

Por otro lado, los lugares de culto, donde se llevan a cabo las celebraciones religiosas, están supeditados a un aforo del 50% de su capacidad. Asimismo, está prohibido cantar. Las medidas de higiene en estos lugares impuestas por el Gobierno de Aragón son:

Uso de mascarilla en todo momento, tanto en la entrada y salida del recinto como en los desplazamientos en el interior entre espacios comunes.

Diariamente deberán realizarse tareas de desinfección de los espacios utilizados o que se vayan a utilizar y de manera regular se reiterará la desinfección de los objetos que se tocan con mayor frecuencia.

Se organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de personas en los accesos e inmediaciones de los lugares de culto.

Se pondrán a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida debidamente autorizados y registrados en lugares accesibles y visibles.

No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán realizarse en casa.

No estará permitida la actuación de coros durante las celebraciones

