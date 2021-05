José Tudela: "Mis alumnos no saben quién fue Giménez Abad"

Veinte años después el atentado no se ha juzgado. ¿Qué pasó?

Algo no ha funcionado bien judicialmente, además de los problemas que hubo para encontrar a los sospechosos. La demora judicial no parece que se entienda.

¿Cuál es su lectura tras haber acabado la sociedad con ETA?

Creo que no hemos obtenido el éxito como sociedad que debíamos. Treinta años de violencia de ETA en España fue algo brutal y sometió a la sociedad española a un gran estrés debido las víctimas que provocó, algunas de ellas muy singulares. Se les venció, con alguna mancha negra, pero con brillantez, con los instrumentos del Estado de derecho, la Policía y la Guardia Civil, y sin decretar el estado de alarma. Las víctimas no se tomaron la justicia por su mano. De eso debería haberse hecho una lectura muy positiva para la sociedad española y nuestro futuro. Pero no hemos sabido aprovechar ese aspecto ideológico que nos hubiera ayudado como sociedad.

¿Quiere decir que la España actual no conoce bien a ETA?

Mis alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza no saben quién fue Manuel Giménez Abad. Lo pregunté hace dos semanas a los estudiantes de primer curso. Algo hemos hecho mal en esta sociedad y deberíamos haber sacado una lección positiva de la victoria. Las víctimas fueron reconocidas y recibieron una reparación que no tenían, pero deberíamos ir más allá de consolarlas para el futuro.

¿La Fundación Giménez Abad incluye esa función?

Es un ejemplo único en España que cuente con todas las fuerzas políticas y una seña de identidad para Aragón. Nunca se ha votado en el patronato de la Fundación y llevamos casi veinte años. Es reconocido en todo el mundo como un centro de máximo prestigio académico porque se reconoce la pluralidad. Fuera ya saben que aquí se mataba por las ideas. Tenemos relación con América Latina, Canadá, Alemania e Italia. Lo más importante es que se ha hecho en Aragón y desde aquí.