Soro tilda de injusto que los aragoneses deban pagar peajes en autovías cuando sufren un "déficit" de inversiones

El consejero de Vertebración del Territorio de la DGA, José Luis Soro, consideró este miércoles "especialmente injusto" que se pretenda imponer peajes por el uso de las autovías en Aragón cuando sus habitantes llevan sufriendo un "déficit de inversiones" desde hace décadas.

Soro rechazó de plano la posible imposición de esta medida impulsada por el Gobierno de Sánchez porque supondría pagar por usar unas infraestructuras públicas "financiadas con los impuestos que ya ha pagado la ciudadanía". Y añadió: "Ese uso de carreteras públicas no puede utilizarse para recaudar más impuestos, y menos unos impuestos no progresivos que no dependen del nivel de los ingresos".

El consejero estimó igualmente injusto su aplicación para los profesionales del transporte, puesto que ya soportan una situación muy complicada. "Esto les ha hecho renunciar, incluso, al uso de las autopistas a pesar de las bonificaciones", dijo.

Por todo ello, Soro adelantó que el cuatripartito no contempla su aplicación en las carreteras autonómicas pese a las pretensiones del Ejecutivo central de extender los peajes al resto de la red vial. En la actualidad, El Gobierno de Aragón cuenta con una autovía para cruzar el Ebro, a la altura de El Burgo de Ebro, y ha iniciado los trámites para construir otras entre Gallur y Ejea de los Caballeros.

De hacerse efectivo el anuncio estatal, la liberalización de la autopista de Barcelona cuando finalice la concesión el próximo verano quedará reducida a un espejismo, dado que en tres años se impondría el pago por el uso de las vías rápidas españolas.

Los viajeros y transportistas no se podrían librar en Aragón, dado que los principales ejes de comunicación cuentan con autovías ya ejecutadas, en obras o proyectadas. Es el caso de las comunicaciones de Zaragoza con Madrid, Logroño, Teruel, Huesca y la capital oscense a Navarra y Lérida.

La injusticia aludida por José Luis Soro se reflejaría especialmente en la A-68, dado que habría que pagar justo ahora que el desdoblamiento hacia Logroño ha entrado en la recta final después de tres décadas de espera.