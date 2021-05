Lambán insta a “desmontar el relato que intentan imponer” los herederos de ETA en el acto en memoria de Giménez Abad

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha instado este jueves, en el XX aniversario del asesinato de Manuel Giménez Abad, a “desmontar el relato que ahora intentan imponer” los herederos de ETA. “Ese relato falsea la realidad y persigue su normalización. Quienes estuvimos en contra de la banda terrorista no lo podemos admitir”, ha aseverado, y ha añadido: “Mientras estos individuos no se arrepientan, no hagan autocrítica moral o pidan perdón, nadie nos podrá impedir que les deseemos que ni un instante de paz presida sus vidas hasta el final, y que la memoria de las víctimas los acompañe y los torture siempre”.

Para el líder autonómico, las “secuelas” han de corregirse “desde las escuelas”. Sobre todo, “en el País Vasco”. También ha reclamado que el juicio por el asesinato de Giménez Abad se produzca “cuanto antes” y que se investigue la muerte de las 300 personas que siguen en un “limbo jurídico”. Lambán ha contrapuesto la capacidad de diálogo del que fuera presidente del PP aragonés con la polarización y el frentismo de la política actual. “No se me ocurre mejor antídoto que lo que representaba y sigue representando Manuel Giménez Abad: la palabra, el diálogo y la tolerancia, todo lo que caracteriza a un buen demócrata, español y aragonés”, ha señalado.

Homenaje por el XX aniversario del asesinato de Manuel Giménez Abad Guillermo Mestre

Especialmente sentidas han sido las palabras de Manuel Giménez Larraz, hijo mayor de Giménez Abad, quien ha reconocido que una parte de él “se quedó para siempre en el pasado, congelada e inalterable”. “Ese 6 de mayo de 2001 marcó el inicio de lo que iba a ser una nueva vida, muy distinta de como la imaginaba entonces. Mi padre no ha podido conocer a sus nietas ni pescar en las frías aguas del río Ara a su paso por Bujaruelo o influir, mediante el ejercicio de la política, en la modesta cimentación del Aragón que soñó y que le hizo desprenderse de su proverbial timidez para dedicarle, con profunda convicción los últimos años de su vida”, ha afirmado.

A su entender, ETA acabó con la vida de su padre, pero no “con el respeto y el cariño de la gente por sus profundos valores cívicos y por su forma de entender la política y la vida en general”. “En tiempos de ruido ensordecedor, de verdades absolutas y de dogmas inalterables que limitan nuestra capacidad para abordar los relevantes desafíos a los que nos enfrentamos, creo que es especialmente importante reivindicar esos valores, esa forma de entender la política, tan incompatible con el totalitarismo de ETA”, ha agregado.

Por su parte, el presidente de las Cortes, Javier Sada, ha recordado aquel fatídico 6 de mayo. “Nadie lo podía creer, pese a que fuimos avisados, amenazados y golpeados por la violencia del terrorismo de ETA en demasiadas ocasiones. Queríamos creer que nunca nos podría pasar. Y pasó. Pasó demasiadas veces. Casi 40 atentados de ETA en Aragón, a los que hay que sumar los del Grapo. La amenaza no era solo contra las personas, fue contra nuestra convivencia en paz tan anhelada antes y conseguida en la Transición”, ha expuesto.

Homenaje por el XX aniversario del asesinato de Manuel Giménez Abad Guillermo Mestre

También ha tomado la palabra Guillermo Fatás, miembro del comité ejecutivo de la Fundación Giménez Abad y exdirector de HERALDO. En su intervención, ha condenado a quienes “eligen el disparo, la bomba y el secuestro como medios políticos” y a quienes los admiran, agasajan y exculpan. “El 6 de mayo ha logrado un estatus institucional que recuerda cómo la dignidad, el derecho y la democracia son una trinidad, el faro que debe guiar la acción política y la convivencia de la Comunidad en todo momento”, ha aseverado.