Daniel Pérez Calvo: "En Madrid ha funcionado el voto útil y en una campaña polarizada el centro siempre sufre"

De 26 escaños a quedar fuera de la Asamblea. ¿A qué achaca la debacle en la Comunidad de Madrid?

Ha habido una polarización absoluta promovida por otros partidos, no por Ciudadanos, donde hemos intentado apostar por la sensatez, la moderación, aunque no hemos tenido tiempo suficiente. Edmundo Bal ha sido un magnífico candidato, ha llegado a mucha gente. Creo que finalmente ha funcionado el voto útil en una campaña tremendamente polarizada donde el centro siempre sufre.

Pero algo falla en el mensaje de Cs cuando se desplomó el apoyo en las generales del 10-N en 2019, en las catalanas… ¿Van a cambiar su discurso?

El discurso se corresponde con el proyecto político de centro que nosotros defendemos para ocupar un espacio en el que creemos que se identifica la inmensa mayoría sociológica de este país. Es la política útil. Hemos venido de un escenario muy difícil que no arranca en las catalanas, sino en 2019, al caer de 57 escaños a 10 y el partido se quedó muy tocado.

¿Estaba peor Cs cuando lo abandonó Albert Rivera que ahora?

Cuando se va Rivera lo que hace es asumir una responsabilidad después de un fracaso electoral fuerte. El partido se quedó en una situación de mínimos. Lo que hemos hecho ha sido poner en valor esos diez diputados para intentar conseguir cosas buenas.

¿En qué estado se encuentra ahora mismo Ciudadanos?

Se trata de recuperar y reafirmar nuestro discurso de centro como alternativa y como una opción clara para acabar con la polarización, los extremos y la bronca política a la que estamos asistiendo en cada momento.

¿Ha puesto Arrimadas su cargo a disposición de la Ejecutiva?

No. En ningún caso.

¿Se equivocó la presidenta de su partido al plantear la moción de censura en Murcia que desencadenó el adelanto electoral en Madrid?

No es normal que los madrileños tengan que pagar los platos rotos de algo que ha podido hacerse en Murcia y no se ha hecho bien. El Gobierno de Madrid estaba funcionando y tenía un presupuesto aprobado. Ha habido errores en Murcia, pero los hemos pagado sobradamente con ese adelanto electoral en Madrid que nos ha dejado fuera del panorama político. Pero eso no puede suponer el final de un proyecto de centro destinado a ocupar un amplio espacio por el que apuestan muchísimos españoles y que va a ser absolutamente necesario en un contexto político como en el que estamos.

¿Les preocupa que en Andalucía o en Castilla y León se replanteen su alianza con Cs?

Los presidentes Mañueco y Moreno Bonilla lo han dejado claro. Los gobiernos de Andalucía y Castilla y León están funcionado correctamente y seguirán funcionando en la medida que se cumplan los pactos.

¿Se van a mantener las alianzas entre PP y Cs en los ayuntamientos aragoneses?

En la medida en que los gobiernos funcionen, los pactos se cumplan y se respete lo estipulado no hay ningún motivo para romper esos acuerdos.

Además de recorrer las comunidades a partir de ahora, organizarán una convención en verano.

Sí. Será para hablar de ideas, programas y, por supuesto, para seguir creciendo, rearmarnos y volver a ser una fuerza absolutamente decisiva en el futuro de España.

Hay quien pide que sea una cuestión de confianza de la gestión de Arrimadas. ¿Lo ve factible?

A mí no me consta. Si alguien quiere que sea así tendrá que decirlo, que identificarse y plantear las cosas como se tienen que plantear que es como marcan los estatutos del partido. Hace solo un año que este proyecto empezó a andar y que Inés Arrimadas obtuvo un apoyo de la militancia que ni Pedro Sánchez ni Pablo Casado han logrado. Pero respeto la libertad de cada uno para expresar sus opiniones, y el partido tiene los cauces para hacerlo.

¿Considera que las elecciones de Madrid pueden tener alguna afección en Aragón?

Yo creo que no. Unas elecciones autonómicas son autonómicas, y Madrid no es España. El escenario de polarización que se ha vivido en Madrid y que hemos estado viviendo en campaña está muy lejos de darse en Aragón.

"Me siento enormemente orgulloso de poder seguir trabajando en un proyecto en el que creo y que estoy convencido de que va a acabar siendo determinante"

¿Va a mantener en las Cortes su estrategia de ejercer una oposición constructiva?

Siempre. Esa es la esencia de Cs, una oposición constructiva, útil, que propone soluciones a los problemas sin verse limitado y bloqueado por cuestiones ideológicas o intereses electorales.

¿Hay alguna posibilidad de que el partido vaya hacia una unión en el centroderecha?

Nosotros ya estamos en el centro. No lo entendemos como un espacio de conveniencia, sino como un espacio de convicción. Estamos en el centro, hemos estado siempre ahí. Es un lugar muy duro para estar, lo hemos sufrido en Madrid.

Arrimadas le nombra vicesecretario general. ¿No le asusta asumir más responsabilidad tal y como está el partido?

Me siento enormemente orgulloso de poder seguir trabajando en un proyecto en el que creo y que estoy convencido de que va a acabar siendo determinante y decisivo a la hora de asentar una democracia moderna y liberal. Asustarme, en absoluto. Sé que es un reto en un momento tremendamente difícil y estoy dispuesto a aportar todo lo que pueda dar de mí y sin descuidar en ningún caso mis responsabilidades en Aragón como portavoz del grupo parlamentario.

¿Ve a su presidenta con fuerzas para sacar adelante el partido?

Absolutamente, porque aquí la fuerza procede de la convicción. Cuando estás seguro y convencido de que estás en el lugar correcto de la historia, haciendo lo que debes y lo haces a gusto, es mucho más fácil superar cualquier tipo de adversidad. No es plato de gusto un resultado malo en las elecciones, pero asumimos que forma parte de los riesgos de estar haciendo lo que consideras correcto.