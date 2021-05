¿Permitirá el ritmo actual de vacunación lograr la inmunización de rebaño este verano?

Es una esperanza gigante, pero con pies de barro. El lunes se consiguió superar los cinco millones de españoles vacunados contra el coronavirus, lo que es una gran noticia que el Gobierno se encargó de proclamar a los cuatro vientos. No sólo es un mérito sino que, además, demuestra que su calendario de vacunación, ese que sitúa la inmunidad de rebaño (más del 70% inmunizado para septiembre), es factible.

Eso sí, para lograrlo, su previsión es que este ritmo se acelere exponencialmente en las próximas semanas y, de hecho, el Ejecutivo central confía en que a finales de este mismo mes haya ya once millones de españoles con las dos dosis de la vacuna. ¿Es un escenario real? ¿Con qué bazas se cuenta? ¿Cómo están las cifras en Aragón?

Los epidemiólogos y los estadistas tienen sus dudas de que se alcance el objetivo de Pedro Sánchez. Es cierto que la vacunación comienza a tomar velocidad de crucero, pero su expansión tiene muchos puntos débiles como es el propio suministro de los antídotos, las caprichosas nuevas cepas o el temor a que los contagios vuelvan a dispararse en unos días cuando concluya el estado de alarma.

En Aragón ya se ha vacunado a 154.129 personas con las dos dosis de Astrazeneca o Pfizzer, o con la de Janssen, que es un único pinchazo. Esto supone un 13,53% de la población de más de 18 años. No es un dato para tirar cohetes, pero mejora mucho teniendo en cuenta que casi 300.000 aragoneses ya tienen puesta al menos una dosis y se completará su ciclo (si no hay contratiempos) en las próximas dos semanas. Entonces se alcanzará el 32,8% de la población protegida, lo que sí es una cifra destacable.

¿Cumplirá Aragón con el horizonte soñado de vacunar al 70% de la población para el finales verano? Podría hacerlo si pisara un poquito más el acelerador en las próximas semanas. El ritmo actual de vacunación es de unas 4.300 personas al día cuando en el escenario ideal se situaría en 6.400. Hay que tener en cuenta que las medias que se calculan no son uniformes, porque se empieza a contar desde el pasado 27 de diciembre cuando se produjo la primera inoculación con Pfizer en una residencia de Zaragoza casi de forma simbólica y testimonial. Entones no se habían recibido apenas dosis, tampoco existían ‘vacunódromos’ en iglesias y centros deportivos ni se había ido llenando lo que llaman ‘nevera’ de las vacunas, que es el stock de dosis como remanente para garantizar el suministro. En Aragón esa ‘bodega’ guarda ahora unas 6.000 dosis de Pfizer, Moderna y Astrazeneca, al tiempo que el área de Sanidad informa de que se han administrado más de un 90% de vacunas con respecto a las dosis disponibles.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, aseguró la semana pasada en las Cortes que a mediados de mayo "estarán vacunados con al menos una dosis los mayores de 60 años". Se aferra así a los planes trazados por el Ejecutivo autonómico que indican que a lo largo de junio se vacunará a los aragoneses de 50 años y a finales de dicho mes se incorporará a los de más de 45. Por su parte, los mayores de 30 habrán recibido al menos una dosis de la vacuna durante el mes de agosto, con lo que Repollés no ve problema para “mantener el objetivo de tener vacunada al 70% de la población de cara a la tercera semana de agosto". Precisamente ayer la consejera anunció que Sanidad abría la autocita para que se puedan vacunar los nacidos en 1962 y 1963, esto es, quienes tengan 58 y 59 años, con lo que se van sumando nuevos grupos de edad en esta suerte de carrera anticovid.

El Gobierno confía en que pronto se autorice

el uso de nuevas vacunas como la de CureVac

En el peor de los escenarios imaginados, si se dan problemas o no puede aumentarse el ritmo de vacunación, para la deseada inmunidad de rebaño en España (33 millones de personas sería el 70% de la población) el proceso se prolongaría hasta febrero del 2022. No obstante, siguiendo el ritmo actual de inoculaciones la meta se alcanzaría a finales de este mismo año, probablemente en noviembre. En Aragón, incluso los más agoreros cree que el 70% de los ciudadanos podrían estar inmunizados para el mes de octubre, poco después de unas fiestas del Pilar que por segundo año consecutivo no podrán celebrarse al modo tradicional.

¿Cuáles serían las amenazas principales para lograr este objetivo? La falta de suministro es la espada de Damocles que pende sobre el calendario, a sabiendas de los disgustos por los retrasos que ha provocado, sobre todo, el remedio de Astrazeneca. Es cierto que el Gobierno cuenta con que en unas semanas se podría aprobar el uso de otros fármacos como la vacuna rusa Sputnik o su gran baza: las llamadas CureVac y Novarax, alemana y estadounidense respectivamente, que darían un buen acelerón al proceso. Ya nadie duda de las bondades de la vacuna porque los datos son irreprochables: en Aragón solo el 20% de los contagiados de la tercera edad necesitan ahora ser hospitalizados, cuando en los peores momentos de la pandemia fue el colectivo más castigado.

Las farmacéuticas recalcan la conveniencia de vacunar a los adolescentes de entre 12 y 15 años

Harina de otro costal es saber qué pasará con los menores de 18 años, para quienes de momento no se contempla ningún tipo de vacuna. Las farmacéuticas BionTech y Pfizer han solicitado a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ampliar la autorización de su vacuna contra la covid a adolescentes de entre 12 y 15 años, pero de momento no ha habido respuesta. Ambas compañías sí han probado su fórmula contra el coronavirus en 2.260 adolescentes y, según anunciaron a finales de marzo, la efectividad de la vacuna fue del 100 % “con una sólida" respuesta inmunológica”. Explican las marcas que la vacuna fue "bien tolerada en términos generales" y que los adolescentes participantes en la prueba están siendo monitoreados de forma regular (y así continuarán durante dos años) para comprobar la protección a largo plazo de la vacuna y su seguridad.

El de los adolescentes sería un colectivo al que podría interesar vacunar dado que puede resultar contagioso, tiene una movilidad destacada y, además, su inmunización contribuiría a dar seguridad a los cursos escolares. No obstante, desde el área de Sanidad del Gobierno de Aragón aclara que, de momento, no hay vacuna autorizada para los menores. “Tampoco es una cuestión en la que Aragón pueda decidir nada. Si la Agencia del Medicamento entiende que los adolescentes deben entrar en la estrategia, se vacunarán. Pero, de momento, las vacunas con las que se trabaja están autorizadas solo para adultos”, explican desde el Pignatelli.