Apuesta por el cultivo ecológico con la filosofía de toda la vida

Volver a lo de antes, a la agricultura familiar, sostenible, diversa y de cercanía, la de toda la vida. Esa es la filosofía de Moncayo Herbal, la marca de legumbres y plantas aromáticas que David Escribano cultiva en ecológico en sus tierras de Grisel, con el propósito de recuperar el espíritu de la economía tradicional, en una clara apuesta por lo local.

Aunque su vida siempre ha estado ligada a la tierra -es la cuarta generación de agricultores y ganaderos de su familia-, fue hace seis años cuando David Escribano decidió centrarse en el tema agrícola y recuperar las tierras de sus antepasados, algo que, a día de hoy, compagina con otra empresa de personal eventual y trabajos a terceros: "Produzco plantas aromáticas y medicinales, las secamos y destilamos. Y, hace tres años, pensé que el cultivo de legumbres podía ser interesante, así que me lancé a mirar qué variedades había tradicionalmente en la zona. Me acuerdo de que mi abuelo ponía aquí un garbanzo para consumo propio y para vender entre los vecinos; era el modelo de economía circular que se cargaron hace unos años y que ahora se dan cuenta de que hay que volver a eso en el mundo rural y en la España despoblada", relata.

David consideró que diversificar el negocio entre las aromáticas y las legumbres era clave para poder mantener el cultivo todo el año y, actualmente, produce varios tipos de leguminosas -judía blanca de riñón, judía pinta (boliche escarabajero), lenteja lunar, guisante y garbanzo fino de Grisel-, así como siete plantas aromáticas -tomillo, romero, salvia, melisa, ajedrea, orégano y lavanda-, aunque tiene pequeños cultivos experimentales para poder ampliar la producción en un futuro; incluso se ha animado a plantar encinas para probar con la trufa en unos años.

A las faldas del Moncayo

Los campos de David Escribano se encuentran situados en un entorno privilegiado, a las faldas del Moncayo, una condición que encaja perfectamente con la esencia ecológica y sostenible de su negocio, que busca potenciar el producto de cercanía y el consumo local. "Ahora nos encontramos con un problema a nivel nacional, que el 80% del garbanzo, judía y lenteja que se consume en España proviene de cuatro países: Argentina, México, Estados Unidos y Canadá. Solo el 20% se produce en España. Eso es lamentable. Pasa igual con los espárragos chinos y peruanos; no son peores, pero tú allí no sabes qué control laboral existe, qué tipo de pesticidas usan, la trazabilidad no existe, y la huella ambiental que deja... Traer un kilo de garbanzos desde México no tiene sentido. Esa es la reflexión que tenemos que hacer, no si es mejor o peor", argumenta Escribano.

Por todo ello, David insiste en la necesidad de volver a los modelos tradicionales, sobre todo en el medio rural, una forma de consumo mucho más respetuosa con el medio ambiente y beneficiosa para la economía local, de cuya supervivencia depende el futuro de muchos pueblos. "Se trata de producir y comercializar directamente. Yo podría recoger mis cultivos y llevarlos a un tercero para que los comercializara, pero el objetivo que tengo es salir al mercado directamente, llegar al consumidor y crear mi propia marca. Vendo una manera de trabajar, una filosofía. Hubo un momento en el que lo pequeño no podía subsistir, había un modelo que no interesaba, y hemos pasado de eso a las grandes multinacionales, a que dominen todo entre cuatro, pero, ahora, por temas medioambientales y de despoblación, eso no interesa, y por eso hay que volver a lo de antes", reflexiona.

Tanto las legumbres como las plantas aromáticas de Moncayo Herbal se pueden adquirir en establecimientos de la zona de Tarazona y el Moncayo, así como en algunos comercios de Zaragoza capital, y pronto estarán disponibles en su web propia (www.moncayoherbal.es), que todavía está en desarrollo.