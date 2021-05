UAGA mantiene la tractorada en Zaragoza pero UPA no irá por la situación sanitaria

El jueves los tractores volverán a la capital aragonesa para exigir una PAC justa y profesional que defienda una agricultura con agricultores. Pero llegarán menos de los previstos inicialmente y solo convocados por la organización agraria UAGA, porque su compañero de viaje, UPA-Aragón ha decidido que no acudirá a la movilización dada la situación sanitaria en distintas comarcas aragonesas que han quedado cerradas perimetralmente.

A primera hora de la mañana de este martes y ante el incremento de contagios de covid en distintas localidades del oeste de la Comunidad, el Gobierno anunciaba el confinamiento de la ciudad de Calatayud, así como de las comarcas de Campo de Cariñena, Valdejalón, Ribera Alta del Ebro, que se suman así a las Cinco Villas y a Tarazona, cerradas desde hace hace más de una semana por el elevada incidencia de infectados. Y este escenario es el que ha llevado a los convocantes a tomar diferentes decisiones. UAGA mantiene la convocatoria. "Estamos ante un momento crucial, en el que todavía se puede influir a los responsables políticos para orienten la Reforma de la PAC hacia el modelo de agricultura familiar", señaló ayer su secretario general, José María Alcubierre.

El líder de la organización agraria reconoció que la protesta no será tan multitudinaria y posiblemente quedará "deslucida", ya que las comarcas confinadas tienen un importante potencial agrario. Insistió, sin embargo, en que, tomando todas las precauciones, extremando al máximo todas las medidas sanitarias y aplicando la mayor responsabilidad para evitar situaciones de riesgo, los agricultores y ganaderos que puedan estarán en la calles de Zaragoza porque las negociaciones del Plan Estratégico Nacional están entrando en su recta final.

Organizados en seis columnas procedentes de distintos puntos de la provincia, los tractores y vehículos agrícolas (furgonetas, pick-up, camiones de ganado,...) llegarán hasta el parquin de Valdespartera, desde donde partirán en caravana para recorrer la avenida Séptimo Arte, avenida Gómez Laguna, Vía Ibérica, Isabel La Católica, Fernando el Católico, Gran Vía, Paseo de la Independencia, Coso y Paseo de Echegaray, donde finalizará el recorrido y desde el que los participantes partirán hacia sus lugares de origen.

Habrá también una protesta en Ejea de los Caballeros, para dar respuesta a los agricultores y ganaderos que querían participar en la tractorada de Zaragoza y no podrán hacerlo. Desde UAGA explicaron que en este caso ha sido posible dar una respuesta porque el cierre de la comarca fue hace días y se pudieron pedir los permisos. No sucede así en el resto de zonas confinadas ahora, por lo que se ha invitado a los agricultores de dichas comarcas a concentrarse con sus tractores en el punto de encuentro y a la hora prevista en su zona, para recibir y animar a los tractores de la columna que circularán dirección Zaragoza, pero sin sumarse a la caravana.

Quienes no estarán serán los afiliados y responsables de UPA ya que la organización agraria considera que "por responsabilidad, en este momento lo más adecuado es aplazar las movilizaciones". Eso no significa, insistió su secretario general, José Manuel Roche, que no renuncian a las movilizaciones en unidad de acción con UAGA, sino que simplemente apuestan "por trasladarlas a finales del mes de mayo", momento en el que confían "que se produzca una mejora de los datos de la pandemia en la Comunidad unido al avance en la vacunación".

Chus García