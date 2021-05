La agroalimentación aragonesa reclama "presupuestos potentes" para el sector

Los integrantes de la Agrica, la asociación creada el pasado año por las organizaciones agrarias Araga, Asaja y UPA, la Federación de Regantes del Ebro (Ferebro), Cooperativas Agroalimentarias y la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, han denunciado este martes en las Cortes "el abandono presupuestario" que lleva sufriendo desde hace años el sector primario y el medio rural por el constante recorte en las disponibilidad económica de la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón.

Fueron los secretarios generales de Asaja y UPA, Ángel Samper y José Manuel Roche, respectivamente, quienes han puesto voz en la Comisión de Comparecencias del Parlamento autonómico a este "lobby” creado para defender los intereses del sector en su triple vertiente: económica, social y medioambiental", ha explicado Roche.

Ambos comparecientes han trasladado a los diputados de los distntos grupos políticos su malestar por el "tijeratazo" que han sufrido los fondos del Departamento que dirige Joaquín Olona con los que se cofinancian el montante de dinero europeo destinado para el segundo pilar, "aquel con el que se desarrollan las políticas activas, como la incorporación de jóvenes, los regadíos, la inversión en industria o los grupos Leader", ha señalado Roche y Samper.

"De aquellos 355 millones que Aragón ponía para el PDR del 2007 a 2013, nos han quitado 206 en el programa 2014-2020", insistió Samper, que lamentó que esta decisiones son un "insulto" para un sector que ha demostrado no solo ser esencial sino estratégico. Samper ha insistido en que el medio rural "quiere acciones tractoras", para las que el sector agroalimentario "no reclama subvenciones, sino incentivos".

Roche ha explicado a los parlamentarios la importancia de las ayudas de la PAC y la necesidad de las mismas, que si bien es cierto que han cumplido el objetivo de asegurar una alimentación de calidad a la población y garantizar que los ciudadanos puedan acceder a ella a precios asequibles, no han logrado uno de sus principales fines: garantizar la renta de los agricultores y ganaderos. Por eso, ha destacado, no solo es importante que se trabaje en la mejora de los fondos, no solo los que llegan de Bruselas sino también los que salen de las arcas del Estado y de la Comunidad. "Lo que reivindicamos es la necesidad de contar con unos presupuestos potentes y con el apoyo del Gobierno de Aragón al trabajo de los agricultores, porque somos un sector estratégico", ha añadido Roche.

Todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo a dicha organización y sus reivindicaciones, aunque la diputada del PSOE Ana Arellano recordó a los comparecientes que la pandemia ha obligado a dedicar muchos recursos a la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, "pero no por ello hemos abandonado a otros sectores que son estratégicos para la vida en Aragón", ha concluido.