Tres aragoneses rumbo a convertirse en los “guapos oficiales del año”

Hace casi una década, tras la desaparición del certamen de Miss España, Cres del Olmo -quien había estado en la organización del evento durante varios años- decidió crear un nuevo escaparate para la moda: Miss y Míster Internacional Spain. Dos competencias en las que, como él mismo explica, se busca “a los guapos oficiales del año”. ¿El objetivo? Representar a nuestro país fuera de nuestras fronteras, en citas como Miss y Míster Universo o Miss y Míster Mundo, entre otras.

Precisamente, mientras se produce esta entrevista del Olmo se encuentra en Puerto Rico tratando de llegar a Florida (Estados Unidos), donde el 16 de mayo tendrá lugar la gala de Miss Universo. “Hacía falta crear una marca de belleza para buscar a las personas que nos representasen en distintas pruebas internacionales”, reconoce. Una cita que se celebrará después del verano y en la que participarán tres aragoneses: Ismael Gallardo, Joaquín Gimeno y Alberto Gil en nombre de Zaragoza, Huesca y Teruel, respectivamente.

Ismael Gallardo, candidato a Mister Internacional por Zaragoza. Guillermo Mestre

“El año pasado la cita discurrió en Oropesa del Mar y fue un rotundo éxito. Fuimos la primera cita de moda del país celebrada en la era covid”, reivindica del Olmo. Y es que, el director del certamen reconoce que, la pandemia, se ha cebado muy especialmente con este sector que se ha visto prácticamente paralizado durante un año.

Sin embargo, Míster Internacional Spain sigue adelante, un año más, a la espera de recibir a los 52 participantes de esta edición quienes, entre otras cosas, disfrutarán de pruebas de moda, de talento y deportivas, e incluso de un desfile de trajes regionales: “Aunque la incluimos hace tan solo 4 años, es una de las pruebas más especiales pues pone énfasis en la riqueza cultural de nuestro país”. Todavía no está definida la sede ni la fecha del certamen de este año.

Uno de los participantes es el zaragozano Ismael Gallardo, quien, a sus 27 años, se confiesa como un apasionado del mundo del a moda, aunque siempre haya sido un hobby para él. Formado en diseño gráfico y producción editorial, actualmente es operador ferroviario. “Empecé en este mundillo para sacar un dinero extra mientras estudiaba. Jamás lo he planteado como algo profesional”, admite.

Sin embargo, cuando hace unos meses vio un anuncio de la cita por internet, no dudó en informarse sobre los requisitos para participar en el concurso: “Es una de las citas masculinas más prestigiosas de nuestro país. Tenia que vivir esta experiencia”.

"La experiencia"

“La gente cree que es un concurso de belleza sin más, pero se busca mucho más. Tenemos que cuidar nuestra apariencia, pero también nuestra mente”, advierte. Amante del crossfit, el zaragozano asegura que nunca se ha tomado muy en serio eso de cuidarse: “El deporte me ha gustado de toda la vida, no es algo que me cueste. Y tampoco sigo ninguna dieta. Tan solo busco encontrarme bien”. Entre sus objetivos dentro de la competición se encuentran llevar a su tierra lo más lejos posible y, sobre todo, vivir la experiencia.

“Existe un gran prejuicio en torno al mundo de la moda y se queda con la fachada sin preocuparse de lo demás. Creo que queda un largo camino por recorrer para desmontar estos mitos”, lamenta.

Alberto Gil, candidato por Teruel. Heraldo

Ismael reconoce que habla casi a diario con sus otros dos compañeros, Joaquín Gimeno -que representa a Huesca- y Alberto Gil -en nombre de Teruel-. Aunque nerviosos, todos coinciden en tener unas ganas inmensas de vivir una experiencia diferente. En el caso de Gil, es estudiante de Ingeniería Eléctrica en Málaga, e inició su carrera en el mundo de la moda hace un par de años, aunque para él no es más que un hobby.

Desde la noticia de la selección, el joven ha adaptado sus rutinas para llegar “a punto” a la cita. Corre dos o tres veces por semana, entrena todos los días, dos horas, en el gimnasio, y cuida más su dieta de lo habitual: “Antes de esto nunca había ido al gimnasio ni cuidado tanto mi alimentación. Para mí es un reto y por eso lo estoy disfrutando mucho”.

"Un entretenimiento"

Para Joaquín Gimeno (26), titulado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF), el deporte forma parte de su vida desde que tiene uso de razón. Además, reconoce que llegó al mundo de la moda por casualidad. “Un amigo me pidió hacerme unas fotos, y desde entonces el boca oído hizo lo demás. Para mí es un entretenimiento”, asegura. Hoy, el que fue ganador del campeonato de España de Artes Marciales Mixtas (MMA) en 2016, se prepara la oposición de bombero.

Joaquín Gimeno, candidato por Huesca. Heraldo

“Voy trabajando de instructor de socorrismo o de otras disciplinas deportivas mientras avanzo en el resto de cosas. Un poco de todo”, asevera. Además, practica calistenia, un sistema de ejercicios físicos con el propio peso corporal. Por eso, para él, este concurso de belleza masculino solo tiene un objetivo: disfrutar, por encima de todo. “He llegado a él de casualidad y voy sin ninguna expectativa. Solo conocer gente nueva, pasarlo bien y dar lo mejor de mí”, concluye.