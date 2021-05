Yzuel: "Recuperar la movilidad es recuperar la economía"

La hostelería continúa sufriendo los efectos de la maldita pandemia. El aragonés José Luis Yzuel Sanz es presidente de Hostelería de España. Desde su privilegiada atalaya, nos dibuja la actual perspectiva de un sector clave en la economía nacional.

Lleva una semana ajetreada…

El lunes estuve en Málaga. El martes tuve una comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Turismo…

Importante, que en el Congreso se traten estos temas.

Es vital tomar medidas que, siempre dependiendo de Sanidad, permitan el desarrollo del sector. El resto de los días, he tenido alrededor de tres videoconferencias. La del viernes, con el consejero de Economía de Madrid.

Mientras, según datos ofrecidos esta misma semana, Zaragoza lleva perdidos en los tres primeros meses del año 122.000 visitantes.

Significa la realidad que estamos viviendo. Yo la definí como un tsunami seco. Y creo que la metáfora se ajusta a la realidad. Ha sido una arrasada total. No ha habido agua, pero la arrasada ha sido tremenda. Todas las limitaciones de movilidad tienen que ver con que la gente aparezca por Zaragoza o no aparezca. Está afectando a la economía.

¿Y al empleo?

Por supuesto. En cifras globales de empleo, la hostelería ha retrocedido veinte años. Habíamos duplicado el empleo: de novecientos y pico mil empleos a un millón ochocientos mil en agosto de 2019. En estos momentos, si contamos el empleo que no se ha incorporado, a cifras de marzo estamos por debajo del millón de personas.

El 40 por ciento de los hoteles de Zaragoza continúa cerrado.

El primer trimestre ha sido mucho peor de lo esperado. Hay que recordar que después de Navidades llegaron más limitaciones. Los hoteles viven de la movilidad. No hay vuelos, no hay movilidad, no hay turismo, y las empresas no se mueven. El teletrabajo también ha afectado. Ahora te conectas a una videoconferencia y evitas el viaje.

¿Cómo divisa los próximos meses, el verano?

Hay tres elementos esenciales. Hay que vacunar por tierra, mar y aire. Hay que dedicar todos los esfuerzos. En este sentido, se ha llegado a un acuerdo con las mutuas desde la CEOE. Recuerdo que en el Reino Unido el personal de cabina de las líneas aéreas vacunó en los aeropuertos. Eso ha pasado en el Reino Unido y por eso el Reino Unido tiene la cifra de vacunados que tiene. Por lo tanto, hay que dedicar todos los medios disponibles a vacunar. Primer elemento, por tanto, vacunar.

¿Segundo elemento?

Es imprescindible que lleguen las ayudas. Ha pasado más de mes y medio del anuncio del Gobierno. También es importantísimo el pasaporte sanitario. Estamos hablando ya de más de cinco millones de vacunados. Recuperar la movilidad es imprescindible, porque recuperar la movilidad es recuperar la economía. Si se hacen los deberes, no tengo dudas de que en el verano va a haber un punto de inflexión al que seguirá un bajón total de contagios. Confío en que mayo sea el último mes con grandes restricciones.

Hay mucho en juego...

En Aragón, el turismo tiene un peso importante. No le cuento el Pirineo, con las estaciones cerradas... Recuerdo que las estaciones de esquí catalanas estaban abiertas en Navidad pese a las grandes restricciones aplicadas allí. Hay mucho tejido empresarial muy tocado. El entorno de la plaza del Pilar está gravemente afectado.

Habrá que seguir luchando…

No queda otra. Hemos demostrado esa capacidad. Yo, por ejemplo, pertenezco a una cuarta generación de hosteleros. Luchar es nuestro sino.

Ya lleva cuatro años como presidente de Hostelería de España…

Así es. Por cierto, ahora hay elecciones.

¿Se presenta a la reelección?

Por supuesto. Es un momento fundamental. Hay que luchar a tope para salir adelante.