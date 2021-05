Al menos el 12% de los vecinos de Ejea ya se ha contagiado: "No se respeta nada"

Ejea de los Caballeros entra este sábado en su tercer confinamiento de la pandemia. En este caso, lo hace junto con el resto de la comarca de las Cinco Villas, al sufrir de modo colateral el fuerte brote localizado en la vecina localidad Tauste. El propio presidente de Aragón, Javier Lambán, calificó de “extremadamente estremecedores” los datos de contagios de su ciudad natal.

Solo en las últimas dos semanas se han notificado 112 nuevos positivos, lo que hace que la incidencia acumulada (IA) de la zona básica de salud sea de 709 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Es la cifra más alta de las ciudades de más 10.000 habitantes de Aragón, y más del doble que la media de la Comunidad. Está aún, eso sí, lejos de los 1.500 casos de IA que tiene Tauste, y de los 1.100 ha llegado a acumular la propia ciudad de Ejea de los Caballeros en otros momentos de la pandemia.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, Ejea de los Caballeros ha notificado 2.048 casos. Eso supone que de cada cien ejeanos, doce han sufrido el virus oficialmente, más los que lo hayan superado sin haber sido detectado. Se trata de uno de los porcentajes más altos de Aragón, similar al que tiene la ciudad de Teruel, aunque por debajo del de Utrillas, donde se ha contagiado el 17,2% de la población.

Las sucesivas explosiones de casos llevaron a decretar el confinamiento de la capital de las Cinco Villas en septiembre de 2020 y el pasado mes de enero. Ahora, y pese a acumular dos meses de cierres perimetrales a lo largo de la pandemia, Ejea de los Caballeros vuelve a sufrir limitaciones de la movilidad por el nuevo aumento de casos.

En el centro de salud tienen claro que el problema, tanto ahora como entonces, es “que la gente no respeta las normas”, señala la coordinadora, Raquel Llera. Esta responsable sanitaria apunta que varios vecinos de la localidad “han vivido las no fiestas de Tauste”, que han sido señaladas como las responsables (al menos en buena parte) del fuerte brote de toda la zona.

Llera afirma que los sanitarios están “cansados de que no se respete nada”, en referencia a las normas sanitarias, a pesar de las fuertes sacudidas que la pandemia ha dado a Ejea de los Caballeros. “Hay bares donde sistemáticamente no se cumplen las normas, por parte de gente joven y también de no tan joven”, denuncia.

La coordinadora del centro de salud observa que la localidad tiene “un importante trasiego de gente” procedente de Navarra, de Zaragoza y de las localidades vecinas, lo que “hace que aumenten las posibilidades” de que entre el virus si en esas zonas tienen problemas. Además, hay un sector de población inmigrante “con el que es difícil entenderse”, lo que complica el rastreo y seguimiento de los contactos.

Recientemente, en el centro de salud tuvieron constancia de una persona mayor que falleció cuyos familiares “fueron al tanatorio y al funeral a pesar de que tenían que estar confinados”.

Durante su trabajo, los rastreadores encuentran gente “que lo hace muy bien”, pero también hay otros “que no dan sus contactos”. En el caso de algunos trabajadores, porque viven con “compañeros de los que ni siquiera saben su nombre”, señala. En otros casos, porque directamente ocultan la gente con la que han tenido contactos.

Esta peligrosa práctica también la han detectado en Tauste, donde el virus está desbocado. El coordinador del centro de salud de esta localidad, Francisco Laudo, señala que hay gente que, siendo contacto estrecho, no lo comunica a la administración. A cambio, se hacen una PCR en una clínica privada de Zaragoza o incluso de Tudela, utilizando un salvoconducto de consulta médica para pasar a Navarra. “Si sale negativa, se lo callan y se evitan los diez días de aislamiento en casa. Pero algunos de ellos han tenido síntomas varios días después, han venido aquí y han dado positivo. Para entonces han podido contagiar a muchos más”, denuncia.