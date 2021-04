"No hay evidencias de que las mascotas transmitan el coronarivus a las personas"

El veterinario y profesor de la Facultad de Veterinaria Sergio Villanueva responde a los lectores de heraldo.es.

Buenos días, tenemos un hámster ruso blanco, creemos que es hembra, aparentemente sano y muy espabilado, pero hemos detectado que tiene diarrea, ya que deja todo manchado de caca, especialmente la rueda. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? ¿qué alimentación debe seguir? Muchas gracias. Olga

Debería seguir una alimentación estándar para hámster y, si va a hacer cambios de alimentación, que sean de forma gradual con el nuevo alimento. Si el problema persiste, debería acudir a un centro veterinario para que el profesional hiciera un examen físico y, en base a los resultados obtenidos, aplicar otras pruebas.

Buenas, acabo de adquirir una chihuahua hembra con un defecto en la mandíbula superior, creo que se llama egnonática. Es mínimo pero me preocupa. ¿Puede tener alguna repercusión cuando sea adulta?, ¿tendrá problemas para comer? ¿Y a qué edad puedo esterilizarla? Muchas gracias. Un saludo. Cristina.

En principio, tienes que ver la evolución del animal cuando se haga mayor. Si a día de hoy no tiene problema puede que no lo desarrolle en el futuro. No obstante, su veterinario le podrá aconsejar cuando vaya a hacer chequeos anuales a la consulta. Respecto a la esterilización de una hembra, se recomendaría que, por lo menos, haya experimentado el primer celo. A partir del primer o segundo celo puede ser un buen momento para esterilizar. Cada raza tiene un momento de desarrollo como perro adulto. En el caso de los perros de raza pequeña, su madurez sexual es antes que los de raza grande.

Hola buenos días, soy Verónica, tenemos dos gatas en casa una está castrada, y otra de dos años no lo está debido a que estamos pasando unos momentos difíciles. Quisiera que me dijera qué puedo hacer para encontrar una comida idónea ya que a veces pruebo algún pienso, como me pasó ahora que compré uno de purina, y la pequeña estuvo tres días vomitando y sin comer nada. ¿Qué le puedo dar para recuperar su estómago? Gracias.

Cuando cambie de alimentación es muy recomendable hacer una transición progresiva entre el antiguo y el nuevo alimento para adaptar su sistema digestivo a las nuevas condiciones. Para recuperar el estómago, podría probar una dieta casera supervisada por un veterinario.

He oído muchas cosas de animales relacionadas con el covid. ¿Pueden contagiar las mascotas el covid a los humanos? ¿Y a la inversa, podemos contagiar los humanos el coronavirus a los animales, y qué consecuencias puede tener para ellos? Ana

Las actuales evidencias científicas confirman que las mascotas no son transmisoras a las personas del SARS-CoV-2. Por el contrario, las personas infectadas sí que pueden suponer un potencial riesgo de transmisión de la infección a los animales. Sin embargo, los animales o bien son asintomáticos o presentan signos muy leves de enfermedad.

Tengo un gato que, aunque está esterilizado, aprovecha cualquier ocasión para escaparse a la calle a reunirse con otros gatos callejeros. Me da reparo que pueda traer alguna infección a casa. ¿Qué debo hacer? ¿Lo castigo para que no se escape? Muchas gracias. Laura

Debes evitar que se escape y si no resulta posible, en principio, intentar que en el lugar del lugar donde vive haya un enriquecimiento ambiental de forma que el animal esté más a gusto en el hogar que fuera de casa. Los castigos nunca son una buena opción como aprendizaje. Si se escapa, deberías consultar a tu veterinario para que evalúe el nivel de riesgo de ese animal para tomar medidas preventivas respecto a desparasitaciones y vacunaciones.

A mi perra no le gusta ir al veterinario. La última vez le mordió incluso llevando bozal. Me ha recomendado que lo lleve a un especialista, una especie de psicólogo de perros. ¿Hasta qué punto eso es necesario o se puede considerar una reacción normal? (David)

Hay que intentar que el animal asocie el veterinario con un estímulo positivo (un premio), de forma que una experiencia que pueda ser negativa se convierta en algo positivo. Si es el propio veterinario el que te ha recomendado acudir al especialista en comportamiento animal (etólogo), considéralo porque tal vez esa reacción de tu mascota necesita reconducirse.

Vivo en el campo y veo que muchos gatos silvestres se acercan por mi casa. A veces se muestran agresivos con mis mascotas e incluso con las personas. ¿Qué se puede hacer? Félix

El control de los gatos silvestres es competencia municipal. Si esos gatos silvestres viven en una colonia estable, hay que evitar molestar a esos animales y si suponen un problema se debe comunicar a la autoridad competente su presencia.

¿Hasta qué punto es necesaria la desparasitación en los perros y cada cuánto tiempo conviene hacerla? Andrés.

La desparatización es un pilar fundamental en la prevención y transmisión de enfermedades. Es una práctica que se realiza en todas las especies animales domésticas. La frecuencia de desparasitación dependerá del modo de vida de ese animal y es el veterinario el que deberá evaluar los periodos de desparasitación. Por ejemplo, desparasitando externamente a nuestra mascota (con pipetas, collares... u otros productos tópicos), prevenimos enfermedades de transmisión por mosquitos como la leishmaniosis.

Mi pareja falleció hace poco y unos amigos me han recomendado que compre o adopte un perro, dicen que me ayudará. ¿Puede ser? Tomás.

El tener un animal de compañía siempre es una responsabilidad y uno tiene que valorar antes de tomar una decisión de este tipo si verdaderamente va a poder atender a esa mascota como se merece. Entre la compra o adopción de un perro sería preferible la adopción porque estaremos ayudando a un animal que lo necesita.

Tenemos perro en casa y mi hijo lo mete a dormir en su cama en cuanto me descuido. Me da miedo que pueda contagiarle alguna enfermedad. ¿Es peligroso? María.

Si el perro está perfectamente vacunado y desparasitado siguiendo el consejo veterinario, no supondría ningún tipo de riesgo para las personas en general. Esto mismo es aplicable a toda mascota bajo supervisión veterinaria. En caso de duda, siempre es aconsejable consultar al profesional.

Este invierno, con el paso de Filomena, tuve miedo por mis perros. ¿Qué conviene hacer cuando se producen esas olas de frío? ¿Los animales pueden dormir al raso? Esteban.

Los animales, al igual que las personas, notan las inclemencias del tiempo. En situaciones extremas de mucho frío o de mucho calor es fundamental proteger a los animales o bien dándoles un cobijo o protegiendo de los golpes de calor. Respecto a si pueden dormir al raso, si la temperatura es adecuada no supone ningún tipo de problema.

Tengo una perra de raza y me gustaría cruzarla. ¿Hasta qué años se puede cruzar a los perros y cuántos partos es conveniente que tenga una perra? Luisa Ana.

Dependiendo de la raza del animal, el periodo reproductivo puede variar dependiendo si es raza pequeña o raza grande. Por ejemplo, animales entre los tres y seis años podría considerase el periodo más óptimo de reproducción. Respectos a los partos, no es necesario que una hembra los tenga. Si como propietarios tenemos una hembra y no queremos que se quede gestante es muy recomendable la esterilización lo antes posible siguiendo el criterio veterinario porque podremos evitar problemas de salud en el futuro (por ejemplo, infección de útero).

Hasta aquí el encuentro digital sobre mascotas para resolver las dudas de los lectores de Heraldo de Aragón. Agradecemos al veterinario y profesor Sergio Villanueva sus respuestas sobre nuestros pequeños animales.