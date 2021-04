Los casos siguen al alza en las Cinco Villas y Jaca, a la espera de que Sanidad pueda adoptar nuevas restricciones

Los contagios siguen al alza en la comarca de las Cinco Villas, donde la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha pasado de 738 casos por 100.000 habitantes el lunes a 813 el martes. La situación preocupa especialmente en Ejea de los Caballeros y Tauste. Una tendencia que se repite en Jaca, con una incidencia de 327. Mientras, Salud Pública notificó este miércoles 362 nuevos positivos, 65 más que lo confirmados un día antes y 17 más que hace una semana.

Así las cosas, desde algunos ámbitos, como el centro de salud de Tauste, se solicita que Sanidad adopte alguna medida que disminuya el contacto social para frenar esta "peligrosa" curva, "Hace ya dos días remitimos a Sanidad los datos y estamos a la espera, nos extraña que no hayan tomado ya una decisión", señaló Mari Lorente, coordinadora de enfermería del ambulatorio.

En lo que va de abril ya han alcanzado las 200 infecciones, 118 en las últimas dos semanas. "Hemos calculado una incidencia acumulada en 14 días de unos 1.500, una cifra que asusta", señaló esta profesional. El 68% de los casos activos, señaló, aparecen en los últimos seis días, "lo que significa que aún quedan días para que salgan contagiados". Hay intranquilidad ante la celebración de comuniones y la festividad del Voto de San Miguel, patrón de Tauste, el próximo 8 de mayo.

En Ejea, con una incidencia de 512 frente a la 435 del día anterior, casi la cuarta parte de las PCR que se hacen en el centro de salud resultan positivas. Este miércoles se sumaron 16 más, confirmó su coordinadora, Raquel Llera. Acerca de los casos detectados en empleados del matadero, fuentes de la empresa descartaron que se pueda hablar de un brote. "No hay ningún brote. Actualmente, los trabajadores que dieron positivo no fueron al puesto de trabajo y les hicieron el test directamente en el centro de salud. Hoy están debidamente aislados y los posibles contactos de días anteriores son negativos y preventivamente están en cuarentena".

Jaca contabilizó este miércoles 19 nuevos afectados. Los continuos aumentos podrían llevar a que se repita la situación vivida el pasado octubre, en el que el día 29 se llegó a una incidencia de 2.780 casos por cada 100.000 habitantes. No solo preocupa el elevado número de casos que se registran, también las hospitalizaciones en gente cada vez más joven.

Más información Aragón notifica 362 nuevos casos de covid y preocupa la situación de Jaca y Ejea, entre otros municipios

En la capital de la Jacetania se hicieron ayer más de una veintena de PCR y hoy están previstas 40 pruebas. Desde el centro de salud señalaron que los positivos son todo gente joven. Se han detectado contagios en un equipo deportivo, en una guardería y en núcleos familiares, entre otros. En concreto, explican, en chavales de 16 a 18 años, en niños pequeños y sus padres que no tienen más de 40 años y en familias sin ancianos. Los últimos 19 positivos notificados "son muchos", advierten estas fuentes sanitarias y podría ser peor si cada uno de ellos "se multiplica por cinco", ya que se controla a todos los contactos estrechos. "Se ha perdido la conciencia de riesgo", advierten desde el ambulatorio jaqués. "La mayoría empieza con síntomas leves, llevan tres días vida normal pero con carga viral muy alta y hay muchísimo contagio", alertan,

El alcalde, Juan Manuel Ramón, advirtió de que "viene lo peor" y pidió una vez más que se extremen las medidas. Respecto a la cercana fecha del Primer Viernes de Mayo, colectivos implicados en esta festividad, como la Hermandad de la Rasera, animan a tomarse este año un "respiro responsable" para que "no se complique más la cosa y poder volver a nuestra nueva normalidad". "Todos tenemos la triste sensación de que no hay nada que celebrar, no hay desfile y por tanto no tenemos la obligación de forzar una fiesta que no se celebra", concluyen.

Zaragoza, con el 43% de casos

De los 362 casos notificados ayer por Salud Pública, 295 corresponden a Zaragoza provincia. La capital aragonesa, además, acapara gran parte de los contagios, 157, lo que representa el 43,37% del total de positivos y concentra seis de las 10 zonas básicas de salud con más casos de toda la Comunidad.

El barrio de Las Delicias -el más poblado de Zaragoza, con más de 100.000 habitantes-, suma el 16% de los casos de coronavirus registrados en todo Aragón durante los últimos 15 días, entre el 13 y el 27 de abril. Los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico revelan que en sus cuatro centros de salud se han notificado durante estas dos semanas 341 positivos: Delicias Sur (106); Delicias Norte (94), Universitas (82) y Bombarda (59). En el centro de salud de Delicias Sur, hacen entre 20 y 30 test de antígeno y PCR cada día.

Su coordinador, Ángel Antoñanzas, explicó que están teniendo un ligero aumento de positivos "que en ningún momento es muy significativo, de 40 a 50 casos en los últimos siete días sin variación desde el 6 de abril, en relación con la mayor movilidad en Semana Santa". En su opinión, dijo, "no tiene nada que ver la situación con la ola del verano de 2020 y además los casos actuales no inciden especialmente en población de origen extranjero", como ocurrió en verano a raíz de los temporeros que llegaron con la campaña de la fruta.

Los mayores datos de positivos notificados en la capital aragonesa los últimos 15 días se dan, también, en Sagasta-Ruiseñores (102), Valdespartera-Montecanal (100), Torrero-La Paz (89), Avenida Cataluña-La Jota (89) y San Pablo (86). En el extremo contrario se encuentran Casablanca (23), Independencia (32), Romareda-Seminario (34) o Las Fuentes Norte (39), entre otros. Desde este último centro de salud, Antonio Aísa, médico de Familia, indicó que realizan entre 40 y 50 test de antígenos y pruebas PCR diarias, sobre todo de lunes a miércoles, porque el resto de la semana baja la cifra. "Los contagios -resumió- son intrafamiliares, casi todos de personas menores de 60, la mayoría menores de 35".

La presión hospitalaria no se reduce y todavía hay 64 pacientes en las unidades de intensivos, 3 más que el día anterior, y otros 315 en planta. Destaca la situación del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, con 127 ingresados (20 en la uci) y el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, con 120 (21 en la uci).