La covid se estabiliza pero preocupan los datos de Ejea, Jaca, Barbastro y Calatayud

2

Barbastro: saltan las alarmas de nuevo tras dos meses de calma

Después de dos meses de relativa calma con una incidencia a siete días por debajo de los 50 casos, han vuelto a saltar las alarmas en Barbastro con un repunte en la última semana de 28 nuevos positivos, siete de ellos notificados este marte. Son 19 más que en la semana anterior. Con ello, la tasa se sitúa ya en 163 casos, cifra que no tenía desde principios de febrero. El alcalde mostró este martes su "preocupación" por este aumento. "Llevábamos una larga temporada con buenos datos y estos últimos días están subiendo y volvemos a cifras que hace meses no teníamos". Fernando Torres se refirió además al hospital, «un termómetro de referencia de toda la zona oriental», donde hay 35 ingresados. "Estamos alerta. Veremos a ver si es algo puntual o no", señaló, ya que tampoco conoce el origen, "si ha habido un foco concreto por alguna fiesta o son casos dispersos".