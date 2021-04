Aliaga pedirá a Ferroatlántica un plan industrial que asegure la continuidad de la fábrica en Monzón

Un plan industrial para amarrar el futuro de la fábrica de Ferroatlántica en Monzón. Eso es lo que le ha pedido el comité de empresa al vicepresidente aragonés Arturo Aliaga, que interceda ante la empresa para reducir el impacto del ERE de 63 despidos que ha planteado y asegurar la continuidad de los que se quedan.

"Entendemos que el ERE que ha planteado la empresa es desproporcionado y puede suponer el genocidio industrial de Monzón y toda su comarca" ha dicho Juan Arcéiz, responsable del Metal en UGT Aragón. "Le hemos pedido al vicepresidente que nos ayude porque en una fábrica que solo ha tenido pérdidas un año, el pasado con todo lo que supuso la pandemia, no está justificado este ERE con tantos despidos. Queremos que nos eche una mano a la hora de exigir a la empresa un plan industrial porque si no vemos que a la vuelta de poco tiempo podemos encontrarnos en esta misma situación".

Ana Sánchez, secretaria general de Industria en CC. OO. Aragón, ha destacado que hasta ahora, en las reuniones del ERE, "no hemos querido negociar nada hasta que no nos presenten un plan industrial porque en esta empresa no se ha invertido nada desde hace tiempo". Evitar que la condenen a morir poco a poco es lo que pretende el comité de empresa al que hoy espera un día largo. "Es el tercer día de negociación en Madrid, allí vamos a hacer que se nos vea con una protesta en plaza de España. El grupo Villar Mir dice ahora que la planta de Monzón está lejos de los puertos, pero Monzón siempre está donde ha estado. La planta ya ha tenido beneficios este primer trimestre y este es un ERE contra Monzón", ha destacado la sindicalista, recordando que hoy comienza la huelga en la fábrica en rechazo al expediente.

Por último, Arturo Aliaga, ha reconocido el "desasosiego" que le produce ver que no encuentran fórmulas dirección y comité para llegar a acuerdos y ha anunciado que se va a dirigir a la empresa para pedirle que asegure la continuidad de la planta de Monzón y que haya la menor afección al empleo posible.

La planta de Monzón, por historia, ha recordado Aliaga, "es muy especial para la economía aragonesa y tiene que ser una planta insignia para el sector del Metal". Por eso, ha recalcado, voy a pedir a Ferroatlántica que se revise el ERE y visibilice un plan de futuro y acuerde lo que hay que acordar. Solo, ha apostillado, teniendo un plan industrial se pueden hacer sacrificios y si tiene problema de costes se pueden hacer ahorros y si es de sobre producción se pueden buscar nuevos mercados. "Hay margen", ha concluido, para que esta planta de Monzón tenga continuidad y futuro y "si no es necesario este ajuste que no sea perjudicada frente a otras plantas de España".