"Ha llegado el momento de recuperar las calles", piden los sindicatos ante la manifestación del Primero de Mayo

Si los trabajadores fueron esenciales para mantener el pulso vital del país y que no se parase en pleno confinamiento, ahora hay que reconocer ese esfuerzo. Tanto UGT como CC. OO. han pedido a las empresas ante la celebración del Primero de Mayo, este sábado, que hagan gala de una mayor Responsabilidad Social y que se sienten a hablar de un nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva que permita subir los salarios y mejorar las condiciones de trabajo para atajar la creciente precariedad.

"Volver a las calles y recuperar nuestras reivindicaciones" es lo que han pedido hoy los secretarios generales de UGT y CC. OO. en Aragón, Daniel Alastuey y Manuel Pina. "Les decimos a los ciudadanos que no tengan miedo a manifestarse. Se cumplirán todas las medidas de seguridad", afirman, en la manifestación que recorrerá desde las 12 el paseo María Agustin desde el edificio Pignatelli hasta la plaza de Paraíso. Desde luego, ha ironizado Alastuey "no habrá aglomeraciones como cualquier viernes o sábado por la tarde en el Tubo, sino que si hay que esponjar a los manifestantes en el momento de la lectura del manifiesto, se hará, y se respetarán las distancias de seguridad, por eso se ha elegido una calle ancha y se ha acortado el recorrido", han explicado.

Habrá también manifestaciones en Huesca y Teruel, si bien la de Huesca se ha desplazado a Monzón en solidaridad con los 65 trabajadores de Ferrroatlántica, amenazados por los despidos y allí la manifestación irá a partir de las 11.30 desde la portería de esta empresa en Camino del Arciprés hasta la plaza mayor de la localidad oscense. En la capital turolense, habrá una concentración a las 12 en la plaza de la Catedral. Además habrá actos en Andorra y Mallén.

La manifestación del Primero de Mayo mantienen los tres ejes reivindicativos que han protagonizado las concentraciones celebradas el 11 de febrero, el 11 de marzo y el 12 de abril ante la Delegación del Gobierno en Aragón, pero suman otros tres, ha dicho Alastuey, que son "acabar con la exagerada precariedad y dualidad del mercado de trabajo, la reforma profunda de las políticas activas de empleo y la reforma de la prestación por desempleo para evitar que siga cayendo la tasa de cobertura que si en enero de 2020 estaba en el 64% en Aragón ahora se sitúa solo en el 51%". Asimismo, ha pedido una mejora en los servicios públicos de sanidad, educación y los sociales porque los recortes de la anterior crisis "los han dejado en los huesos".

Reivindicaciones

Es el momento, ha dicho también Alastuey, de abordar una reforma fiscal ya que "no puede ser que sigamos recaudando 5 o 6 puntos por debajo de la media europea y que mientras el IVA o el IRPF han subido, el Impuesto de Sociedades haya bajado mucho más".

Pina, por su parte, ha calificado de "sangrante" que no se tome la decisión política de subir el Salario Mínimo Interprofesional a los que menos cobran para cumplir el mandato de la Carta Social Europea de equipararlo al 60% del salario medio y ha apelado a no perder el año 2021 en lo que a negociación colectiva se refiere. Ha advertido, asimismo, de que no habrá recuperación económica sin una modernización del modelo productivo y de las relaciones laborales.

Más controles en el campo

Ambos líderes sindicales, Manuel Pina y Daniel Alastuey, han reclamado más controles en el campo para asegurar que se cumplen buenas condiciones laborales y sanitarias en la recogida de la fruta y que "no ocurra como el año pasado". "Ya avisamos", ha recordado Pina, de lo que podía pasar en 2020 y finalmente pasó y pedimos "realmente que se controle" para que no vuelva a suceder lo mismo. También Alastuey ha pedido "sentarnos con el Gobierno aragonés y las organizaciones agrarias" para hacer esa labor de control y que se inspeccionen las medidas que se están tomando porque "las declaraciones responsables se tienen que cumplir".