El tirón turístico de la nueva estación de Canfranc

La estación internacional de Canfranc ha sido siempre un referente turístico no solo de la propia localidad, sino de todo el valle del Aragón. Y a raíz de la inauguración de la nueva estación de pasajeros, todavía se ha creado mucha más expectación. Tan sólo una semana después de su puesta en servicio ya han sido muchos los visitantes que han acudido hasta esta localidad para conocer las nuevas infraestructuras, pero también el renovado estado del edificio antiguo, donde se ubicará un hotel de cinco estrellas. El viaje obligado al "nuevo" Canfranc hay que hacerlo en tren, para no perder la esencia fundamental del proyecto que se está desarrollando.

Da igual que sea sábado, domingo o miércoles. La nueva estación es ahora la protagonista y muchos quieren conocerla. El fin de semana posterior a la inauguración ya acudió mucha gente. Algunos visitantes son asiduos, pero otros quieren revivir el viaje en el canfranero o incluso conocerlo, y descubrir los espectaculares parajes que atraviesa el tren.

"Me hacía ilusión ir en el canfranero, porque no había viajado nunca, y así también vemos la nueva estación", explica Peana tras bajar del tren con su marido Francisco. Este viaje "ya estaba planeado antes de la inauguración, que vimos por televisión, pero ha coincidido así", añaden. Francisco había estado cuando era muy joven en Canfranc. "Pero recuerdo muy poco, porque hace muchos años que vinimos", comenta. La nueva estación "es muy moderna", pero reconoce que le gusta más "la otra". Los dos han cogido el tren en Zaragoza, para pasar un día y la noche en Canfranc, y regresar la jornada siguiente en tren. También harán la visita guiada al vestíbulo de la antigua estación.

Un viaje lleno de nostalgia

Otros dos pasajeros del canfranero son Carlos y Conchi, de Sabiñánigo, que han llegado a pasar el día en Canfranc. Es la primera vez que acuden en tren a la nueva estación y el viaje "sigue siendo tan bonito como siempre, la perspectiva no tiene nada que ver con venir en coche". Aunque reconocen que les habría "encantado" acabar el trayecto en la antigua estación. Hacía unos 30 años que no iban en tren a Canfranc. "La última vez los asientos eran de madera y no tenía nada que ver con los de ahora, y la estación tampoco", aseguran. Unos recuerdos "nostálgicos", que rememoran al volver a esta localidad.

El alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, subraya que hay mucha expectación con las nuevas instalaciones, "tanto en los medios de comunicación como en los visitantes". "El fin de semana ya se notó que vino mucha gente a ver la nueva estación y la antigua, porque llevamos tiempo con las obras y sólo se podía ver desde fuera", dice. El tirón de la estación es evidente y se va a notar a nivel turístico.

El puente de San Jorge, las visitas guiadas a la antigua estación han estado completas y aún no se plantea ampliar este servicio. "Estamos a la expectativa del tema sanitario y la movilidad", señala el primer edil. Con las restricciones por la pandemia, solo permiten el acceso de 10 personas por guía "y han llegado a entrar entre 30 y 40 personas en una visita", recuerda Sánchez. La explanada entre ambas estaciones "impresiona mucho y a la gente le está sorprendiendo".

Los vecinos de Canfranc están muy contentos, explica el alcalde. "Mucha gente decía el día de la inauguración que iban a ver las obras al paseo de los Melancólicos, pero no sabían lo que había aquí y se quedaron sorprendidos", comenta Sánchez, que muestra su alegría por el desarrollo del proyecto. Reconoce que siempre confió en que saldría adelante, pero a veces era "un poco escéptico". Cuando se puso la primera piedra para la urbanización y la nueva estación, "había gente que decía que no se iba a hacer". Sánchez dice que ese escepticismo es "normal", porque "ha habido muchos proyectos que por una cosa u otra no salieron adelante, pero este es una realidad y estamos muy contentos".

Una vez que terminen las obras, que continúan en la explanada y en el edificio histórico, surgirá un "nuevo Canfranc". Se duplicará la superficie urbana de la localidad y se recuperará la explanada de los Arañones con un proyecto "muy interesante". A esto se sumará el hotel, un revulsivo económico, y el alcalde cree que el resultado será "una gran transformación de Canfranc".