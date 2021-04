Premio a la "lección de vida" de las personas mayores en su año más difícil

La "lección" de vida y el "comportamiento ejemplar" mostrado por las personas mayores durante la pandemia tuvo ayer su merecido homenaje en el Día de Aragón. El colectivo recibió la Medalla de las Cortes, la máxima distinción del Parlamento autonómico. En su año más difícil, con un virus que les ha aislado y privado de los besos y abrazos de sus seres queridos, los diputados quisieron reconocer así la "deuda de gratitud, respeto y comprensión" que tiene la sociedad con estas personas.

Solo en las residencias, la covid-19 se ha cobrado la vida de 1.564 aragoneses, según los últimos datos del Gobierno de Aragón. En estos meses se han registrado más de 500 brotes, la mayoría en la provincia de Zaragoza.

Ayer, fue Emilia Nájera, la primera vacunada en Aragón, quien puso rostro al colectivo. Visiblemente emocionada, aseguró no saber si reír o llorar ante el "orgullo" que sentía por el premio, del que será depositario el Consejo Aragonés de Personas Mayores.

"Sé que esta medalla va a emocionar mucho a las personas de mi edad. Se la quiero dedicar a ellas y a quienes se han ido antes de tiempo", afirmó. Aunque su generación tuvo que vivir "con muy poco", muchos han construido familias "maravillosas" a las que en los últimos meses han echado especialmente de menos.

"Yo también he sentido de cerca la pérdida de seres queridos, y recoger este reconocimiento para las personas de mi edad me ha dado el ánimo suficiente para reponerme", agregó. Recordó, en este sentido, que el 11 de marzo del año pasado, días antes de la declaración del estado de alarma, ella ya estaba confinada en su habitación. "Tenía el virus al otro lado de la puerta, pero cumplí a rajatabla y me he librado", explicó.

La situación ahora es otra. Tanto es así que Emilia recuerda el día en que volvió a juntarse con todos sus compañeros en el comedor como "una de las mejores fiestas" que ha vivido.

Tampoco se olvidó de todas las enfermeras, asistentas y cocineros que les han cuidado en estos meses. "Estos últimos a lo mejor nos han cuidado demasiado, porque hemos cogido incluso algún kilo", bromeó. Y quiso dejar un mensaje: "Si la vida te enseña algo después de tantos años es que no hay que desanimarse, que hay que luchar. Las cosas hay que encararlas como vienen, y eso nos hace mejores. Vivir consiste en eso, en luchar y mejorar, pero empezando por un mismo".

Para el presidente de las Cortes, Javier Sada, Emilia representa a una generación de hombres y mujeres "con los que se ha cebado la pandemia". "Sois una generación que se dejó la piel para alumbrar la España que hoy conocemos, cuya lucha y afán de concordia cimentó la democracia", apuntó.

Emilia, afirmó Sada, puso también rostro al "principio del fin" y a la certidumbre de que la vacunación es "la única solución" para combatir la pandemia.

Recuerdo a las víctimas

Los homenajes, en todo caso, no acabaron ahí. El palacio de la Aljafería también estrenó una placa "en reconocimiento y agradecimiento" a todo el personal sanitario, de residencias, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas y aquellos profesionales, servicios esenciales y personas que contribuyeron con su trabajo, esfuerzo y dedicación a luchar contra la covid-19, así como a las víctimas y sus familiares.

Este recuerdo, descubierto por el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el de las Cortes, Javier Sada, en compañía del Justicia de Aragón, Ángel Dolado, y junto a los diputados que forman parte de la Mesa y la Junta de Portavoces, podrá verse de forma permanente en la fachada principal del Parlamento, bajo las piedras que representan a las tres provincias.