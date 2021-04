"Mejor Janssen porque así no tienes que volver"

Contentos y tranquilos. Así se han mostrado casi la totalidad de las 260 personas que este sábado se han vacunado con Janssen en la carpa ubicada en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza. "Estamos muy contentos, nos han atendido muy bien", han asegurado Maricarmen Sancho y Felipe Arellano, un matrimonio que tenía cita a las 10.30 para recibir la primera vacuna contra la covid en formato monodosis. "Hay que vacunarse sí o sí. Casi mejor con esta, que así no tienes que volver", han puntualizado. Han confiado en que esto sea "para bien" y no les sorprendería que cada año tengan que volver a inmunizarse contra la covid: "En vez de con la de la gripe, nos tendrán que vacunar con esta".

De la cita se encargó su hija. "Nos llamó a las ocho de la mañana y nos dijo que ya teníamos hora", ha puntualizado. También lo hicieron así Luis Fernández y Ofelia Masso, que este sábado se han inmunizado: "Nuestra hija nos mandó la publicación de la prensa y, aunque el primer día no pudimos porque estaba colapsado, el jueves por la mañana ya teníamos hora". Escogieron la cita más inminente, por lo que fue a posteriori cuando descubrieron que la vacuna que recibirían era la de Janssen; algo que no les importó: "Da lo mismo. Hay que ponérsela. Y así solo es una dosis".

Ofelia Masso, junto a su marido, Luis Fernández, antes de recibir la vacuna de Janssen en la carpa del Clínico. Oliver Duch

Aunque "algunas veces" les entró alguna duda tras las publicaciones relacionadas con los trombos, preguntaron a su vecina, enfermera, y les dijo que ella se vacunaría "con cualquiera". No tuvo dudas Elisa Navascuez, quien salía de la carpa con los en alto, celebrando que en solo unas jornadas estaría completamente inmunizada: "Si dice que va bien, tienes que confiar".

Ha asegurado que no le ha dolido nada y que no ha tenido ningún mareado. "Ha sido tan suave que si fuera un caramelo, me lo volvía a tomar", ha recalcado, al tiempo que ha explicado que, tras recibir la dosis, ha tenido que esperar sentada una sala con otros inoculados, por si se mareaban: "A todos, de momento, parece que nos ha sentado bien". Mariano Vázquez ha descubierto, haciendo ya la fila, que recibiría la fórmula de Janssen. "Tenía muchas ganas, no tengo problemas en que sea una u otra". Por su parte, Emilia Pérez, sí que hubiera preferido otra, puesto que esta "es la que tiene menor eficacia". No obstante, ha recalcado que lo importante es vacunarse: "Como si me hubiera tocado Astra Zeneca".

Como ellos, durante la jornada de este sábado, un total de 4.100 personas de entre 68 y 79 años recibirán la vacuna de Janssen. Es la primera vez que el Gobierno de Aragón habilita los centros salud para la inoculación de la población general. Para ello se ha contado con los de la Bombarda (1.080 dosis), Actur Oeste (1.080), Almozara (600), Las Fuentes Norte (1.080) y la carpa ubicada en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (260 dosis). Cuentan con dos líneas de vacunación cada uno y participan en este operativo 45 profesionales de enfermería de los propios centros. Todo lo necesario para que el proceso de inmunización coja velocidad gracias a la fórmula monodosis.