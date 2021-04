Una región con recursos y personal cualificado que necesita "pensar en grande"

Aragón tiene suelo, polígonos industriales, personal cualificado, paz social, un Gobierno estable y una posición geográfica "estratégica" para exportar a la Unión Europea, ingredientes que hacen que su Marca tenga un potencial "único". Así lo ven el secretario general del Consejo Aragonés de Cámaras, José Miguel Sánchez; la presidenta de Cepyme Zaragoza, María Jesús Lorente; el director general de Grupo Saica, Enrique de Yraolagoitia; el consejero delegado de Pikolin, José Antonio González, y la gerente del Teatro de las Esquinas, María López Insausti.

El primero cree que la Marca Aragón es "fuerte" y cuenta con unos sectores estratégicos "muy potentes", de ahí que le augure un importante recorrido. Pero para crecer, apuntó Lorente, se necesita "pensar en grande" y apostar por la diversificación, ya que el mercado de Aragón no es solo Huesca, Zaragoza y Teruel, sino España, Europa y el mundo.

Asociaciones y empresarios ven con "rabia" que haya oportunidades que pasen en ocasiones "de largo" y recalen en Madrid o Barcelona, de ahí que insistan en potenciar los polígonos y hacer ver que Aragón es una Comunidad "en la que se puede invertir".

Muchas veces, la clave no está tanto en el dinero, sino en la innovación y la creatividad. Para González, el futuro pasa "por nosotros mismos". "Tenemos que creernos el proyecto. Es una cuestión de voluntad y autoconciencia. Echo en falta un orgullo de pertenencia bien entendido. Somos gente dura, noble, que apuesta y no tiene dobleces. Debemos hacer un ejercicio como sociedad y creernos que puede existir un futuro mejor", aseveró.

Todo esto, coincidieron, pasa por atraer grandes empresas "sin olvidar a las pequeñas". "A veces, las ayudas se centran en las de mayor tamaño o las que vienen de fuera, pero hay que pensar también en las que están ya asentadas en el territorio", comentó Lorente.

De cara a los próximos años, la formación jugará un papel trascendental. "Las empresas van a requerir unos perfiles distintos del estándar. Es imprescindible para tener equipos mucho más competitivos y orientados hacia la digitalización y la robotización. De lo contrario, se creará un problema estructural muy difícil de solucionar", indicó el director general de Grupo Saica.

Lo importante, agregó la presidenta de Cepyme Zaragoza, es que la universidad actualice sus currículums y no viva "de espaldas" a las necesidades del sector. "Se necesitan matemáticos, físicos, científicos... ¿Cuántos problemas ha tenido el aeropuerto de Teruel por la falta de personal adecuado? Lo ha tenido que traer de Polonia y Rumanía por no haber una FP de aeronáutica. Eso no nos lo podemos permitir", manifestó.

En el plano cultural, Aragón debe "mirarse a sí misma y ponerse en valor". "Somos una Comunidad con una cultura y unos valores vivos. Hay que trabajar desde la inteligencia y no desde la casposidad. Se necesita una interacción muy potente entre lo público y lo privado", planteó López Insausti.

Reinventarse ante la covid

Aragón, resaltó Sánchez, "es ahora más fuerte que antes" gracias al peso de la industria y agroalimentación. "Ha mejorado respecto a la comparativa con otras comunidades del entorno", apostilló. En su opinión, la Marca Aragón debe ser sinónimo de "valores de atractivo". "Debe ser capaz de atraer inversión y turismo para destacar respecto a las demás", sentenció.

Esto, remarcó la gerente del Teatro de las Esquinas, debe servir también para poner en valor el patrimonio de la Comunidad. Sobre todo ahora que la pandemia ha hecho que muchas personas, al no poder salir de los límites autonómicos, hayan redescubierto el territorio. "Si aprovechas el tirón para hacer actos culturales relacionados con tu tierra también haces Marca Aragón. Las instituciones, sea cual sea su tamaño, todavía no se toman en serio este tema. Simplemente con tener gestores culturales en los pequeños municipios se progresaría muchísimo", dijo López Insausti, sobre su experiencia en el Teatro de las Esquinas durante estos complicados meses de pandemia.

En ese sentido, José Antonio González explicó que la sociedad, después de varios meses que fueron "desastrosos", tiene "mentalidad compradora" y está invirtiendo dinero en el hogar, fundamentalmente. "Cuando las restricciones lo permiten y las tiendas están abiertas, la gente sale a comprar", subrayó González, en una opinión respaldada por José Miguel Sánchez.

"El ahorro ha batido récords, siempre diferenciando las personas que tienen trabajo de las que no lo tienen", dijo el secretario del Consejo Aragonés de Cámaras, antes de que Enrique Yraolagoitia recordase que, en cierto modo, el consumo en el hogar ha compensado la caída del turismo. "Destacaría la capacidad de los aragoneses, por ese carácter que tienen, para lograr adaptarse a los distintos escenarios que nos ha planteado la pandemia. Todo ha ido cambiando y ha sido una enseñanza para las compañías de la Comunidad", valoró el director general del Grupo Saica. "La industria aragonesa es un motor fundamental y el hecho que tengamos un peso superior a la media española se está notando en la recuperación", completó Yraolagoitia, recordando que estamos "más cerca" de la salida del túnel.

Sobre las normas que están rigiendo la pandemia, los ponentes coincidieron en la importancia de que todas las comunidades autónomas exhiban uniformidad. "Hay que mantener un equilibrio entre salud y economía, pero sin generar confusión. No puede ser que en otros territorios disfruten de ventajas que los aragoneses no tienen o viceversa", defendió el secretario del Consejo Aragonés de Cámaras, José Miguel Sánchez.

"Somos el único país de Europa que ha mantenido los teatros abiertos. Y lo ha hecho porque todo el sector creó la marca de ‘Cultura segura’. Después, ha habido importantes diferencias entre comunidades", añadió la gerente del Teatro de las Esquinas, al tiempo que recordó la "demoledora" decisión de Aragón de bajar del 50% al 30% durante algunos meses. "Desde enero, con la vuelta al 50% estamos trabajando bien, pero pedimos ampliar al 75%", explicó López Insausti. "La vacunación es básica y hay que acelerar el proceso, pero no hay que crear un debate entre salud o economía", completó González, convencido de que, aunque hay una parte del tejido empresarial que saldrá "tocada", se impondrán las ganas de "volver a vivir" que priman en la sociedad.