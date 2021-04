María Uriol: "No podemos perder el hábito de acudir a las bibliotecas"

Llegó al cargo el pasado mes de enero, en plena pandemia. Supongo que viene con ganas, con nuevas ideas y proyectos…

Mi objetivo es que el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza esté cada vez más presente en la vida de la ciudad, ampliar su radio de acción.

¿Y cómo piensa hacerlo?

Estamos trabajando en tres direcciones: vamos a destinar una partida de 500.000 euros para ayudar a familias vulnerables de la escuela concertada; nos hemos integrado en el proyecto ‘El Bosque de los Zaragozanos’; y ya formamos parte del grupo motor del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Unicef.

Y díganos, ¿cómo se han adaptado las bibliotecas a esta ‘nueva normalidad’ de aforos limitados, medidas sanitarias…?

Igual que en otros ámbitos, los usuarios han tenido que cambiar sus hábitos, lo que significa que el personal ha realizado un doble esfuerzo para buscar nuevas vías de animación a la lectura. Se han creado espacios a modo de escaparates con selecciones de libros, hacemos sugerencias literarias en redes sociales y el pasado 2 de abril, para celebrar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, se puso en marcha un programa de actividades virtuales, con cuentacuentos, teatralizaciones... a través de Youtube. Todavía no tiene mucha visibilidad, pero uno de mis empeños es comunicar».

Por cierto, ¿cuántas bibliotecas públicas tenemos en Zaragoza? ¿Están todas abiertas?

Tenemos 26 bibliotecas y un bibliobús, que ahora lógicamente está parado, para llevar la lectura a los barrios donde que no tienen biblioteca. El pasado 1 de julio, se reabrió el servicio de préstamo en todas ellas y las salas de estudio están abiertas al 30% de aforo. Pero el usuario no puede entrar a consultar los ficheros, los niños no pueden ir a la sección infantil, coger los libros y sentarse en las mesitas a leer. En su día, no se legisló a nivel autonómico y las bibliotecas siguen sujetas a la legislación estatal, y cuando Sanidad publica en el BOA las nuevas medidas nunca las nombra. En estos momentos, todas las actividades culturales –exposiciones, museos, salas de conciertos, cine, teatro, circo… están al 50% de su aforo. Todas, menos las bibliotecas. Y hay que darles la importancia que tienen. Debemos trabajar para que los ciudadanos no pierdan el hábito de acudir a las bibliotecas, sobre todo los niños.

¿Leer ahora es más importante que nunca?

Para mí, un libro es casi un bien de primera necesidad. ¿Qué habríamos hecho durante el confinamiento sin los libros?

Además, las bibliotecas desempeñan un papel fundamental en los barrios…

Es importantísimo que los zaragozanos tengan una biblioteca cerca con la que sentirse identificados; y ahí cumple una labor fundamental el personal que les atiende con su trato cercano, diario. Queremos que las bibliotecas tengan caras y nombres. Una biblioteca no es nada sin la gente que está detrás; y tenemos que ir de la mano con escritores y libreros.

¿Avanzamos hacia las grandes bibliotecas virtuales?

Aunque nuestro reto a futuro es crear una plataforma de libros electrónicos –tendremos que dar al usuario todas las opciones–, mientras exista un libro, habrá bibliotecas. Los niños necesitan leer en papel, pasar páginas, ver que el libro se acaba.

¿Cómo van a celebrar el Día del Libro?

Hemos organizado para hoy una sesión de lectura pública en el salón de recepciones del Ayuntamiento de la obra de la escritora zaragozana Pilar Martínez Barca.

¿Qué libros tiene usted en su mesilla de noche?

‘Emocinarte’, de Carlos del Amor –me apasiona el arte– y ‘El asesino del vinilo’, del aragonés Alfredo Benedí, una novela negra ambientada en los bares de la noche zaragozana. Ya que no puedo salir, pues lo hago a través de la lectura.