Una cadena humana en Zaragoza reclamará este viernes una transición ecológica justa

Bajo el lema de 'Aragón no se vende', este viernes a las 12:00 diferentes plataformas reclamarán una transición ecológica y social justa con una cadena humana frente a la sede del departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en la zaragozana plaza San Pedro Nolasco. Como indica la Alianza por la Emergencia Climática Aragón en una nota de prensa, afectados de toda la Comunidad por proyectos eólicos y fotovoltaicos, de macrogranjas o de ampliación de las pistas de esquí manifestarán que "otro Aragón es posible, otro Aragón sin contaminación, ni especulación".

Según los convocantes, la grave crisis climática requiere la puesta en marcha de medidas que disminuyan las emisiones de efecto invernadero, como las energías renovables. "Pero ello debe llevarse a cabo con una planificación y de acuerdo con los territorios, y no con el modelo actual que fomenta las divisiones y enfrentamientos entre vecinos de un pueblo, entre pueblos e incluso entre comunidades autónomas limítrofes, un modelo que no deja los beneficios en el territorio sino en manos de los grandes monopolios", critican.

Para ellos, esta "ausencia total de planificación" origina la destrucción del paisaje en espacios naturales y de la Red Natura, "atentando contra la biodiversidad de la que depende nuestra salud y la economía local". Las organizaciones convocantes señalan que no están "contra las energías renovables, ni contra el porcino ni contra el esquí", pero que no comparten que estos proyectos se lleven a cabo "sin planificación ni diálogo con los habitantes, sino con una connivencia explícita del poder con grandes empresas y grupos financieros y mediáticos". Por eso, en esta cadena humana que se realizará con todas las medidas de seguridad contra la covid, pedirán un modelo energético distribuido, que prime la eficiencia y que apueste por el autoconsumo y las comunidades locales de renovables. Además, reclamarán un modelo de agricultura y ganadería ecológica y extensiva; y un turismo de montaña sostenible que no genere impactos en el territorio y que contemple la crisis climática.