Teodoro Corchero: "Nadie estaba preparado para una pandemia"

Cómo presidente del Consejo Aragonés de las Personas Mayores (Coapema), recibirá el próximo 23 de abril la Medalla de Oro de las Cortes por el comportamiento de la tercera edad durante la pandemia. ¿Nervioso?

Recibiré la medalla con una satisfacción enorme porque hemos sido un colectivo vulnerable muy atacado por la pandemia, que espero que no dure mucho tiempo más. Los mayores, sobre todo los que estaban en residencias, se han visto muy afectados. Por una parte la situación que se vivió me genera tristeza y, por otra, el reconocimiento es una alegría.

¿La medalla está empañada por la crisis que vivieron las residencias con la pandemia?

No podemos culpar directamente a nadie por esta desgracia enorme. Pero, evidentemente, las residencias no estaban preparadas en ningún lugar del mundo para afrontar este desafío.

¿Qué se hizo mal?

Se puede mejorar la respuesta ante una crisis así. En un primer momento se imputó la responsabilidad a quienes dirigían las residencias, pero yo creo que esa crítica no fue acertada. Ellos trabajaron con la mejor intención y con las armas a su alcance, pero ni siquiera había mascarillas. No se podían conseguir ni en farmacias. Nadie estaba preparado. Los países se disputaban los aviones cargados de mascarillas. Se me hace difícil imputar responsabilidades.

¿Por eso se lanzó a fabricar mascarillas en Teruel?

Un grupo de personas unimos a bastantes modistas de Teruel, que gustosamente aportaron sus máquinas y su tiempo, y a ciudadanos que dieron sábanas de algodón para tejer mascarillas, un montón. Fue un movimiento ciudadano, yo lo coordiné y me sentí muy satisfecho de contribuir.

¿Cuál es su peor recuerdo de aquellos momentos de zozobra por los contagios masivos y las muertes en residencias?

Mi peor recuerdo es que cada día llegaban noticias tremendas de mayores que morían, muchísimos. Los muertos se contaban a diario por decenas en Aragón. Me dolió y me impactó.

¿Cómo están ahora los geriátricos aragoneses?

La situación de las residencias no es la ideal. El modelo no es el adecuado, es evidente. La relación entre las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales debe ser más estrecha para que la situación sociosanitaria de los geriátricos sea como una prolongación de la vivienda de cada uno.

¿La vacunación ha aliviado la situación sanitaria?

Evidentemente, sí. La curva de enfermos en las residencias ha descendido de forma espectacular. Es consecuencia de la vacunación, pero es importante que reciba un empujón para que cuanto antes podamos estar todos vacunados.

¿Está usted vacunado?

No. Soy de un tramo de edad que está en el limbo, entre 65 y 70 años, pero algún día me llegará.

¿Se vacunará sin recelos?

Iré a vacunarme al día siguiente de que me avisen.

¿Es Coapema un grupo de presión?

Tenemos competencias para fomentar el asociacionismo y de representación de los centros de mayores ante la Administración. No somos un grupo de presión, pero creemos que nuestra opinión debe ser escuchada porque representa a las personas mayores.

Una de sus prioridades es la alfabetización digital. ¿Internet es la principal asignatura pendiente del colectivo de mayores?

Es importante que los mayores tengamos formación en informática porque es imprescindible para la vida cotidiana.

¿Ha aprobado ya esa asignatura?

Por mi trabajo, manejé un ordenador en 1977 que no tenía ni pantalla y que imprimía la información en papel. Era un IBM que ocupaba una planta entera en un edificio. No soy un experto, pero me defiendo.

¿Qué otras carencias tienen los mayores?

La principal es la soledad.

La despoblación y el envejecimiento, ¿son dos caras de la misma moneda?

En los pueblos hay muchos mayores por la despoblación, pero también podemos ser un estímulo para la actividad económica, porque también somos consumidores de bienes y servicios.