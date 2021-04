La mitad de las familias ya han solicitado plaza para escolarizar a sus hijos de 3 años

Cerca de un millar de familias ya han pedido plaza para escolarizar a sus hijos de 3 años en Aragón. Se trata, según ha confirmado el consejero de Educación, Felipe Faci, del 50% de las solicitudes previstas para el próximo curso y se han recibido en una sola jornada debido al impulso telemático del proceso. "La modernización favorece y facilita que las familias puedan elegir centro", ha recalcado, al tiempo que ha recordado que se ha puesto en marcha una línea telefónica para resolver las dudas de las familias, así como oficinas de atención presencial, con cita previa, en las tres provincias.

Este es el primer avance emitido por el consejero sobre el proceso de escolarización que empezó el pasado martes, 20 de abril, y que apenas lleva 24 horas en funcionamiento. Ha defendido, ante las criticas del diputado de Cs, Carlos Trullén, la escolarización temprana con dos años: "No se rompe un ciclo. Si usted va a un aula de dos años en un colegio verá que poco se diferencian en habilidades y destrezas con los alumnos de tres años". Además, ha recordado que hace unos años la escolarización comenzaba con 4 o 5 años. Por su parte, Trullén, que fue quien solicitó la comparecencia del consejero, ha apostado por un impulso a las escuelas infantiles homologadas en lugar de seguir ampliando la oferta de aulas de dos años.

También he hecho especial hincapié en la libertad de elección centro, pidiendo a Faci que ratificara su compromiso. El titular de Educación ha defendido el modelo actual, en el que además de "garantizar la libre elección", se priman otros criterios como es "la equidad, calidad e inclusión". Y el debate dialéctico con la bancada popular ha comenzado cuando Faci ha asegurado que aquellos que "priman la libertad de elección de las familias" son los que "no dejaron elegir" a los progenitores durante 2012 y 2014 porque "no construyeron infraestructuras". En concreto, ha aludido a las obras de Valdespartera.

"No estoy haciendo referencia a ningún partido", ha puntualizado el consejero; quien se ha encontrado con el recordatorio de algunas obras todavía pendientes, como es el caso de la del colegio María Zambrano en Parque Venecia. Trullén ha reclamado que se cumpla todo lo prometido a las familias. "A mi me preocupa no solo el colegio María Zambrano, sino todas las infraestructuras educativas. Y me preocupan desde el 2015 y 2016", ha recalcado Faci. Una afirmación que posteriormente, el diputado del PSOE, Ignacio Urquizu, ha defendido: "Desde el año 2016 se han invertido 153 millones de euros y se han hecho más de 300 obras y actuaciones".

La situación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (Acneae) también se ha tratado en el interpelación al consejero de Educación, que ha defendido la reserva de plazas que existe en la Comunidad "durante todo el curso" y la existencia de un límite máximo del 15% de las vacantes, con el objetivo de alcanzar un mejor equilibrio. Una cuestión que el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha reclamado que se redujera al 10%, al tiempo que ha insistido en la necesidad de eliminar una quincena de aulas concertadas, cuya demanda podría absorber la red pública. El consejero se ha mostrado a favor de la propuesta sobre bajar ese 15%, pero no se ha pronunciado sobre la segunda cuestión, que también ha defendido la diputada de Podemos, Érika Sanz.

En este sentido, la portavoz popular, Pilar Cortés, ha recordado las manifestaciones de la concertada en 2016 y cómo los tribunales les dieron la razón: "Es una mochila que este gobierno lleva consigo y no va a poder soltar nunca". Asimismo, ha asegurado que si se eliminan algunas vías de la concertada, "algunos compañeros de sus grupos de la izquierda se quedan sin colegio para sus hijos".