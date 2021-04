Los colegios ofrecen visitas presenciales y seguras ante el inicio de la escolarización

Llega la tarde y mientras los alumnos se afanan por volver a casa, el equipo directivo se prepara para unas jornadas de puertas abiertas nada convencionales, donde solo los progenitores y si acaso los niños acuden a la visita para poder escoger centro a partir de este martes, 20 de abril, y hasta el día 27.

Elegir escuela no es una tarea sencilla y menos aún en plena pandemia, cuando las posibilidades de conocer los centros y sus proyectos educativos se limitan a una videoconferencia o a la información que aparece en su web. Por ello, y siguiendo los requisitos establecidos por el Departamento de Educación, algunos colegios optaron por las visitas individualizadas. "En principio, la cercanía es un tema importante, pero también nos interesan las actividades que puede ofrecer el colegio", detalla Mario Gracia, que escolarizará a su hija Marina en las próximas semanas. De momento, se ha decantado por el CPI El Espartidero, donde trabaja su mujer. Además de estas cuestiones, puntualiza Gracia, eligen este centro por ser un referente "en bilingüismo".

"Somos bilingües en francés y contamos con diferentes colaboradores nativos. Los niños, en esta etapa, son como esponjas", explica Ricardo Civera, director del centro a Lorena y Pedro, que acuden con su hijo Joel a la visita. Su caso es excepcional, ya que no son nuevos en la elección del colegio. "Joel ya cursa segundo de infantil aquí. Se ha incorporado este curso y el año pasado, por la pandemia, no pudimos hacer la visita", relata Lorena Pelegrín. Por ello, ahora que tenían la oportunidad, no dudaron en inscribirse. "Él nos cuenta que las clases son muy grandes y viene muy contento, pero aún así nos apetecía saber cómo es", recalca.

La visita se desarrolla siguiendo "escrupulosamente" el plan de contingencia. Para entrar, deben limpiarse las manos con gel hidroalcohólico y anotar sus nombres para contactar con ellos por si se produjera un brote. Las familias acceden a una sala de usos múltiples que, ahora con la pandemia, apenas está siendo utilizada. De este modo, se evita al máximo la interacción en espacios donde sí están los niños. También se mantiene la separación en los asientos y se intenta estar el mínimo tiempo posible recorriendo las instalaciones.

"Los padres se quedan mucho más tranquilos al ver ‘in situ’ el colegio y conocer al equipo directivo y didáctico, que son los que van a ejercer la docencia", incide Civera. Por ello, optaron por ofrecer estas visitas personalizadas. "Echábamos de menos ese trato diferencial con las familias de nuestro barrio de cara a informarlos", explica. Aún así, también han mantenido la información a través de la página web para que las familias que prefirieran no acudir, tuvieran la oportunidad de conocer el centro. "Estamos muy contentos y satisfechos porque han sido muchas las que se han acercado", subraya.

Entre ellas, la de Luisa Graciano, quien se ha decantado por este centro por la cercanía: "Vivo aquí mismo, a un par de calles". Además, apunta que, al tratarse de un centro integrado, "no tienes que buscar un instituto porque están aquí hasta el bachillerato". "Me apetecía ver las instalaciones y cómo funcionaba el centro. La pequeña tiene muchas ganas de venir ya al colegio", relata.

Como El Espartidero, otros centros también han ofrecido durante las últimas semanas la posibilidad de hacer visitas individualizadas, como es el caso del Marcos Frechin (Las Fuentes) o el Pilar Bayona (Cuarte de Huerva). Además, todos ellos han programado reuniones digitales o visitas virtuales por las instalaciones. Una nueva manera de acercar el colegio a las familias en la búsqueda del espacio donde los menores pasarán buena parte de la jornada a partir de septiembre.