Jesús Collado: "La pandemia de covid influirá en el urbanismo de la ciudades"

El cerebro interactúa con el espacio construido. La arquitectura y la ingeniería influyen en nuestras emociones. Mucho más, en pandemia. Jesús Antonio Collado López es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y Medalla de Honor al Mérito Profesional de 2020 del Colegio Nacional.

Quién lo diría, pero el hormigón armado también esta relacionado con el maldito coronavirus.

Absolutamente relacionado. Tanto en el presente como en el futuro. Sin ninguna duda, la pandemia de covid influirá en el urbanismo de las ciudades.

Parece que el tiempo se hubiera detenido hace un año.

Ha sido un antes y un después. Lo percibimos en todo.

Incluso en la concesión de su premio.

No en su concesión, que fue el año pasado; pero sí en su entrega. Me lo tenían que haber dado el 12 de mayo del año pasado, el día del patrón de los ingenieros, Santo Domingo de la Calzada, pero no pudo ser. Me lo dieron definitivamente, imponiéndome la medalla, el pasado 31 de marzo.

El verbo imponer es polisémico. No todas las imposiciones son buenas, pero cuando se trata de una medalla…

Fue algo maravilloso, mucho más cuando lo hacen Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio Nacional, y Javier Mozota, decano del Colegio de Aragón.

Hablábamos antes de neuroingeniería y neuroarquitectura, y de estos tiempos covidianos.

El impacto es total. Igual que en el campo de la hidrología, el análisis de fenómenos como Filomena tiene consecuencia en el aumento de caudales circulantes, que tienen que estar previstos para adoptar medidas de cobertura de riesgo. Es el llamado cisne negro.

¿Cisne negro?

Sí. Es muy difícil que haya un cisne negro, pero puede haberlo… En hidrología, un cisne negro es una avenida extraordinaria, algo que los ingenieros tenemos que tener en cuenta para evitar riesgos.

La covid es un cisne negro…

En pandemias, también hay análisis estadísticos de datos. Por ejemplo, las aguas residuales permiten a la autoridades sanitarias tener unos datos muy fiables para adoptar las medidas.

Según Aguas de Barcelona, en marzo de 2019 ya había coronavirus en Barcelona…

No es una opinión, son datos. El análisis es consustancial con la Ingeniería de Caminos.

Usted ha diseñado la ingeniería civil de zonas muy reconocidas en Zaragoza.

Así es. Después de estrenarme en la dársena de Deusto del puerto de Bilbao y de hacer carreteras en la Costa del Sol, afrontamos el urbanismo de la zona de Romareda. Otra obra que configuró la actual Zaragoza fue la del Paseo María Agustín y Anselmo Clavé, en las que también intervine, ademas de la tercera fase del polígono de Malpica, en la rehabilitación del edificio Pignatelli y en el Centro Comercial Augusta.

El diseño del barrio de Romareda aseguran que ha ayudado a llevar mejor la pandemia.

En el urbanismo es básico tener conocimientos de Geografía Física y Humana. La zona de Romareda se construyó con calles anchas, con una nueva tipología respecto a otros barrios, como Delicias o San José. Los datos de covid en su distribución por barrios pienso que son elocuentes.

Aseguran que no solo variarán la configuración de los barrios, sino de los mismos edificios.

Está clarísimo. El efecto covid va a afectar a la dimensión de los pisos. Es una evidencia: habrá que aumentar el espacio para el teletrabajo, que ha llegado para quedarse. La covid lo ha cambiado todo, también las relaciones humanas y hasta el tamaño de los pisos.

Jamás hubo algo semejante.

Jamás, jamás… La mal llamada gripe española incluso hizo terminar la I Guerra Mundial...

¿Por qué?

Además de morir en la guerra, murió tanta población por la pandemia que ya no había soldados disponibles...