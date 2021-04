Lo que estamos haciendo mal si al final la principal vía de contagio de la covid es por el aire

Todas las medidas de prevención son pocas para frenar los contagios de covid-19 que siguen sumando olas, pero no todas resultan igual de eficaces. Científicos internacionales, entre ellos, el aragonés José Luis Jiménez, profesor en la Universidad de Colorado (EE. UU.), han vuelto a pedir a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que reconozca que la vía dominante de contagio del virus es la aérea, por aerosoles, las micropartículas que emitimos al respirar, frente al contacto con las gotículas que se expulsan al hablar o toser cerca de otra persona.

Una teoría que ha venido siendo rechazada por la OMS, que reconoce que este tipo de contagio existe, pero faltan pruebas como virus que hayan sido capturados activos en el aire. Para Jiménez y el grupo de colegas que han firmado el último artículo publicado en la revista 'The Lancet' solo la propagación por el aire puede explicar episodios de contagios masivos o de los producidos entre personas en habitaciones separadas.

Cada vez son más las voces que piden que se tenga en cuenta el peso de esta vía de transmisión, que supondría un ajuste a la hora de dar más relevancia a unas formas de prevención o a otras. Si la transmisión se produce principalmente por el aire, pasaría a primer plano la importancia de la ventilación, la filtración del aire, la reducción del tiempo en interiores con muchas personas, según los defensores de la teoría de los aerosoles. Hasta ahora, se ha hecho más hincapié en reducir el contacto directo, limpiar superficies, poner barreras físicas, la distancia social, la higiene de manos, etc.

"Replantear" las medidas de prevención

"Se debe dejar de concentrar esfuerzos en aquello que se ha comprobado que es inadecuado. Hay sectores profesionales que todavía dedican grandes esfuerzos económicos a la desinfección de superficies o a limpiar las suelas de zapatos", pone como ejemplos Juan José Alba, ingeniero y miembro del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IISA). "La realidad científica está siendo muy testaruda. Todos los especialistas están insistiendo en que tenemos un problema en la transmisión por aerosoles".

Alba fue uno de los 100 firmantes el mes pasado de una carta dirigida al Gobierno y las comunidades para "replantear" la estrategia contra el virus por la gran importancia de la transmisión por aerosoles y su papel dominante en el contagio en interiores, encabezada por el citado José Luis Jiménez o la investigadora Margarita del Val.

"Todas las medidas que se toman contribuyen, pero se trata de hacer el mayor énfasis en la que se consideran más relevantes", añade. El texto nacional fue suscrito también por Javier Ballester y Norberto Fuello, catedráticos de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Zaragoza; Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes; Nacho de Blas, profesor titular de Patología Animal Marta Baselga, investigadora del IISA y Alberto Jiménez Schuhmacher, también investigador del IISA y Araid, entre otros zaragozanos.

"Lo que pensábamos todo el mundo cuando empezó es que se contagiaba por unas microgotas que soltamos cuando hablamos"

Este último confiesa que al ser un virus respiratorio "lo que pensábamos todo el mundo cuando empezó es que se contagiaba por unas microgotas que soltamos cuando hablamos, que pesan y se caen al suelo". Mantener la distancia, poner mascarilla y limpiar superficies donde hayan podido caer esas gotas fueron las primeras. Ahora "cada vez va a haber más evidencia. En asociaciones que eran más reticentes poco a poco se va aceptando", señala.

Los aerosoles son 'nanogotas' que "en vez de viajar un metro se quedan en el aire, como si fueran humo", diferencia, por lo que el mayor esfuerzo debe hacerse en conseguir "que el aire esté más renovado" para evitar respirar el aire que haya respirado otra persona. "No podrías explicar los eventos de supercontagio solo por las microgotas", señala en referencia al citado estudio de 'The Lancet'. "No sé si es la vía principal de contagio", como se afirma en el artículo de la revista científica, pero coincide en que "es una vía que no podemos descartar".

Ventilación continua, no cinco minutos cada hora

"Hay que hacer énfasis en la ventilación pero bien hecha. No se está haciendo bien", advierte Alba. El ingeniero pone como ejemplo que "en muchos sitios, como en las aulas, se tiene cerrado y se ventilan cinco minutos entre clase y clase. Esa ventilación tiene que ser continuada y con una buena técnica para que sea efectiva", apunta.

"En un aula es mejor una corriente continua que ventilar cada hora porque si no durante 50 minutos la gente está respirando aire que están respirando otras personas", añade Jiménez Schuhmacher. "Ventilar no es abrir una puerta o ventana sino que haya una leve corriente. No vale solo con abrir". Y es necesario controlar la renovación del aire con medidores de CO2, que estén bien colocados, por ejemplo, nunca cerca de una ventana.

Mascarilla todo el tiempo y ajustada

"Las medidas de desinfectantes y lavado de manos, actúan sobre menos de un 10% de los contagios porque la principal es la calidad del aire que respiras cuando estás cerca de alguien o compartiendo aire dentro de una habitación", asegura Carlos López-Serrano, miembro del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja y presidente de la Comisión de Ventilación y Climatización del Consejo General de Ingeniería Industrial.

"Las mascarillas se están utilizando, pero en general se utilizan mal. La gente se las pone para tener algo delante", recrimina López-Serrano. "Tiene que filtrar todo el aire que sale del cuerpo y el que tiene que entrar. Si no está ajustada el aire entra y sale por los lados", explica. "Te tiene que dejar marca después de haberla utilizado", asegura. Y para los que llevan gafas. "Si se empañan las gafas es que no estás ajustándola bien", advierte.

Y sobre su uso, los expertos coinciden en usarla siempre. "En espacios interiores conviene utilizarlas con continuidad. Retirarla cuando no hay alguien cerca es un error muy gordo", afirma López-Serrano. El ingeniero trabaja desde el colegio en la elaboración de la guía para la ventilación en bares del Ayuntamiento de Zaragoza. Cree que podrá aplicarse a todo tipo de espacios cerrados. No tendrá tanto la restricción de aforos como la calidad del aire, en la que apuesta por la utilización de filtros como los HEPA y la ventilación natural.

Ve cierto reconocimiento tácito de la OMS en el mayor peso de esta vía de contagio. "Cuando la OMS está sacando guías de ventilación, de forma indirecta nos está diciendo que no son los aerosoles pero vamos a insistir mucho en la ventilación". Cree que "para la próxima pandemia esta vía se tendrá en cuenta" y desde el principio.

Coinciden en la necesidad de mantener todas las medidas, incluso en las vías en las que se registran menores contagios. "Otras que se pensaban que eran muy importantes lo son menos, como el contagio por superficies, pero no puedes descartar que hemos estado limpiando de una manera muy importante", apunta el investigador. "Igual que hemos tomado medidas como distancia, mascarilla, lavado más ahora seguir con las mismas pero además teniendo en cuenta limpiar y renovar el aire que respiramos", concluye.

Alba pide además "lanzar mensajes claros por parte de las administraciones" para que sean iguales, también entre comunidades autónomas. Lamenta que "a veces parece que hay criterios políticos que se imponen a los científicos". "Al ciudadano se le ha estado despistando mucho", reprocha.

