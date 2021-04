Elegido de nuevo como mejor Máster del mundo en logística el de ZLC

El Máster de Zaragoza Logistics Center (ZLC) MIT-Zaragoza Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management (ZLOG) ha sido reelegido por quinto año consecutivo como mejor máster del mundo en materia logística.

Según recoge el último ranking elaborado por Eduniversal, la agencia de calificación global de educación superior con sede en París que tiene en cuenta los estudios de universidades y escuelas de negocio de más de 150 países, informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Zaragoza Logistics Center (ZLC), centro promovido por el Gobierno de Aragón en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Zaragoza, ha logrado convertirse a lo largo de sus 18 años de andadura en un referente internacional tanto en investigación como en educación dentro del sector de la logística.

La directora de ZLC, Susana Val, explica que han mantenido "estrictamente nuestros criterios de calidad y rigor académico a lo largo de todos estos años, materializándose en este posicionamiento a nivel de ranking".

"Además, gracias al proceso de transformación digital derivado de la pandemia, estamos orgullosos de obtener este reconocimiento como indicador de un esfuerzo continuado por parte de toda la comunidad académica de ZLC, lo que se transfiere también a los estudiantes internacionales formados en nuestras aulas y a las empresas que habitualmente colaboran con nosotros", ha destacado”

Con el respaldo del Gobierno de Aragón, ZLC impulsa proyectos innovadores y diseña programas formativos a medida para las empresas más importantes del sector como Airbus, Roche, Clariant, Saica o Carreras entre otros.

Los masters impartidos en ZLC como el Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC) o el propio ZLOG, cuentan con una alta empleabilidad y más del 90 % de los alumnos encuentran trabajo en menos de tres meses con salarios muy competitivos.

Por sus aulas han pasado estudiantes de más de 65 nacionalidades distintas, formando parte de firmas líderes como Apple, Amazon, Coca Cola, Nike, Procter & Gamble, Roche o Samsung.